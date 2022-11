Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 'chegou chegando' em Interlagos, com uma classificação histórica nesta sexta-feira, terminando com a pole position de Kevin Magnussen, a primeira do piloto e da Haas na categoria. E as emoções não param por aí, com uma extensa programação no sábado.

O dia começa às 12h30, com o segundo treino livre para o GP de São Paulo. Em fins de semana de sprint, a sessão tem como função auxiliar as equipes nas configurações do carro para as corridas.

Na sequência, às 16h30, teremos a terceira e última corrida sprint da temporada 2022. Com duração de 24 voltas, a prova entregará oito pontos para o vencedor, além de definir o grid de largada para a corrida do domingo.

Segundo o site Climatempo, a previsão do tempo para o sábado inclui pancadas de chuva à tarde e à noite, mas com precipitações de 10mm. Vale destacar que esta também era a previsão feita para a sexta-feira, mas a realidade acabou sendo muito diferente.

Confira os horários de sábado da Fórmula 1 em Interlagos:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 2 Sábado 12h30 Bandsports Sprint Sábado 16h30 Bandsports e Band Q4 Sábado Após a sprint Canal do Motorsport.com no YouTube

O fim de semana da F1 no Brasil conta ainda com a Porsche Cup como corrida de apoio. A categoria realiza a última etapa do campeonato Sprint de 2022, com os campeões do torneio de provas de curta duração sendo conhecidos no domingo.

Na Carrera Cup, Enzo Elias e Marçal Müller chegam à final empatados, enquanto na Sprint Challenge Raijan Mascarello lidera, seguido de Christian Mohr e Marcelo Tommasoni.

No sábado, teremos as duas sessões de classificação, da Carrera Cup e da Sprint Challenge, além das primeiras corridas de ambas as classes.

Confira os horários de sábado da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Classificação - Sprint Challenge Sábado 9h30 Classificação - Carrera Cup Sábado 10h25 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 14h55

