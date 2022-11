Carregar reprodutor de áudio

Quando a chuva começou a cair em Interlagos na tarde desta sexta-feira, a expectativa de todos para a classificação da Fórmula 1 no GP de São Paulo cresceu, mas poucos apostariam que o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, conquistaria a pole position no Brasil.

E a 'zebra' foi ainda mais especial para Georgios Frangulis, piloto da Porsche Cup e CEO da Oakberry, que patrocina a equipe norte-americana 'apenas' desde a etapa anterior da F1, o GP do México. "A gente ainda está tentando entender. Foi tudo no timing perfeito... É a segunda etapa da Oakberry na Haas e a primeira no Brasil... As coisas acontecem por algum motivo, então estou super feliz. Mas, com certeza, não tanto quanto o K-Mag!", brincou o 'Grego', como é conhecido.

Georgios Frangulis ao lado de Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro que é reserva da Haas Photo by: Divulgacao

"Esse sentimento do underdog ('zebra', em inglês), com todos comemorando... Gosto da Haas por isso também. Tenho essa coisa, então não poderia ser melhor, e acabamos de iniciar a parceria. Ver o carro com as duas araras roxas no grid, na pole, exposto na mídia de todo o mundo, com certeza é mais importante do que minhas corridas na Porsche. Mas também vou acelerar: a Oak deu sorte na F1, vamos tentar levar isso à Porsche", disse Frangulis, que corre em Interlagos neste fim de semana.

Georgios Frangulis em etapa da Porsche Supercup no Red Bull Ring, Áustria Photo by: Luca Bassani

"Agora, Gunther Steiner vai dizer: 'We look like a bunch of legends' (nós parecemos um bando de lendas, em inglês)", brincou Georgios, 'zoando' o chefe da Haas, que ficou famoso por dizer "We look like a bunch of wankers" (nós parecemos um bando de idiotas) em episódio de Drive to Survive, série da Nerflix, retratando a má fase da Haas na F1. O comandante, aliás, falou sobre Frangulis ao Motorsport.com. "Georgios é um grande fã de F1, além de piloto", afirmou o sorridente Steiner.

Guenther Steiner em entrevista a jornalistas Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"É muito legal ter a Oakberry conosco. É uma empresa de muito sucesso, que está vendo o que está acontecendo com a F1. Espero que Georgios esteja gostando!", riu-se o bem-humorado dirigente ítalo-americano, que recentemente recebeu pedido de casamento de fãs na arquibancada do Japão.

Frangulis reagiu: "Fiquei mais feliz ainda depois que eu tive esse contato, sabendo que a nossa marca está próxima a eles na Haas. É uma pena que a gente não tenha Oakberry na Dinamarca ainda, mas o Magnussen foi ao nosso escritório e disse: 'Isso aqui vai explodir no meu país, a Escandinávia vai ser uma das melhores clientelas'. Ele disse que todo mundo come açaí por lá, até porque todo mundo é muito preocupado com a saúde".

Fãs dinamarqueses Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

"No começo, eu me surpreendia mais com os pilotos de F1, porque a gente acha que os caras são muito diferentes, mas, depois que você conhece melhor, dá para ver que eles são super parecidos com a gente", seguiu o 'Grego', antes de falar mais sobre a relação com o dinamarquês.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, speaks to the media Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ele é super receptivo. Antes eu o conhecia só de cumprimentar, mas ontem (quinta-feira) a gente passou 1h30 conversando. Ele é engraçado, fala seus palavrões, gosta de açaí para caramba... Tomou o Energy Tea (bebida da Oakberry) e gostou, então é de nós", disse Georgios, que exaltou a Haas.

Haas Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Sou super fã dos Estados Unidos, então, com a Haas sendo um time norte-americano, é algo que me faz gostar ainda mais... E os Estados Unidos são um mercado chave para a Oakberry: é onde vamos alocar mais capital em 2023, então o patrocínio faz todo sentido. Estamos em 38 países", completou o piloto e empresário, destacando a exposição global que se tem na F1, "como se vê com a Red Bull".

