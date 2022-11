Carregar reprodutor de áudio

Histórico! Não tem outra palavra para descrever a pole position conquistada por Kevin Magnussen em São Paulo, nesta sexta-feira, na classificação chuvosa para a corrida sprint do sábado. E teve um brasileiro que presenciou a história sendo feita bem de pertinho: Felipe Faria, engenheiro da Stock Car que trabalha com a Haas durante a passagem da Fórmula 1 no Brasil.

O cronômetro começou a regressiva para o Q3 e a chuva ameaçava cair. Os dez pilotos que estavam na briga pelo primeiro lugar saíram de pneus slicks, mas, quando os derradeiros pingos começaram a serem sentidos, George Russell causou atolou na brita e causou uma bandeira vermelha parando a sessão restando oito minutos para o fim. Neste momento, Magnussen liderava.

A chuva caiu e, usando pneus intermediários, dificilmente alguém conseguiria superar os 1m11s674 feitos pelo piloto da Haas ainda com compostos macios. Foi aí que a 'ficha caiu': o dinamarquês tinha conquistado a pole - a primeira da carreira. Dentro do box da equipe norte-americana, o brasileiro Felipe Faria, engenheiro da A Mattheis MotorSport na Stock Car viu tudo acontecer e, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com revelou os bastidores desse momento.

"Estavam incrédulos, na verdade. Queriam soltar o grito, mas não queriam comemorar antes da hora. Eles já sabiam que a pole era do Kevin, mas por respeito - e tudo é possível no esporte - eles se seguraram até ter certeza, mas depois foi emoção total", contou.

"O Kevin fechou a volta e falou no rádio: “Acabou a classificação, a chuva apertou bem e já era, ninguém vai melhorar”, ele não se ligou no lugar que estava e quando ele estava vindo para o box perguntou para o engenheiro: “Que lugar eu estou?” e o engenheiro falou: “Você está em primeiro, cara” aí que ele respondeu: “Que isso, cara, eu não estou acreditando”. Ficou bem emocionado, dava para sentir na voz dele que ele estava emocionado. Foi muito legal presenciar isso," revelou.

Há seis anos sendo acionado pela Haas, Felipe também destacou a paixão pela equipe norte-americana que sempre conta com ele nos fins de semana em que a Fórmula 1 passa pelo Brasil.

"É o meu time do coração, é a equipe que eu torço de verdade, pelo carinho que eu tenho por eles, por ter esse acesso, então para mim como torcedor é muito gratificante, estou bem feliz", concluiu.

