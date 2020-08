F1 confirma GP da Turquia e calendário com 17 provas para 2020

A Fórmula 1 confirmou, na manhã desta terça-feira, o restante do calendário para sua temporada 2020, com destaque para o retorno do GP da Turquia à categoria, conforme já fora adiantado pelo Motorsport.com.

Além da volta da etapa disputada em Istambul, a F1 2020 (veja a programação completa mais abaixo) ainda terá duas provas no Bahrein e a grande final segue disputada no circuito de Abu Dhabi, conforme vem sendo nas últimas temporadas.

A F1 não informou se a segunda corrida no Bahrein usará os traçados alternativos do autódromo de Sakhir. A possibilidade do uso do traçado externo, praticamente um oval, foi cogitada. A pista possui ainda outro desenho mais longo, usado no GP de 2010.

A confirmação por parte da categoria máxima do automobilismo mundial vem após semanas de conversas no sentido de completar o calendário deste ano tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.

Com o anúncio das quatro provas nesta terça, a F1 enfim confirma o restante de sua programação para 2020, que terá um total de 17 corridas disputadas. Entre os cancelamentos, destaque para os GPs de Brasil, em São Paulo, e Mônaco.

O retorno do GP da Turquia

A Turquia sediou sete GPs entre 2005 e 2011 e volta ao calendário da F1 após oito anos. O maior vencedor em Istambul é o brasileiro Felipe Massa, com três triunfos (2006, 2007 e 2008). Dos pilotos atualmente em atividade, Lewis Hamilton (2010), Sebastian Vettel (2011) e Kimi Raikkonen (2005) têm uma vitória cada. Já aposentado, o campeão de 2009, Jenson Button, também venceu a prova, justamente no ano em que conquistou o título.

O retorno ao circuito Istambul Park é a quinta adição de uma pista inicialmente não planejada no calendário de 2020. Nesta lista, o autódromo se junta a Mugello (ITA), Nürburgring (ALE), Portimão (POR) e Ímola (ITA).

CEO da F1, Chase Carey falou sobre as novidades: "Temos orgulho de anunciar que Turquia, Bahrein e Abu Dhabi farão parte da temporada 2020. Este ano apresentou à F1 e ao mundo um desafio sem precedentes e queremos homenagear todos que tornaram isso possível."

"Embora estejamos desapontados por não termos sido capazes de retornar a algumas de nossas corridas planejadas para este ano, estamos confiantes de que nossa temporada começou bem e continuará a entregar muita emoção com corridas tradicionais, assim como em novas pistas, que irão entreter todos nossos fãs", completou o dirigente norte-americano, que comanda a categoria desde 2017, após a 'era' Bernie Ecclestone.

A F1 ainda aproveitou o comunicado relativo ao calendário para cancelar de forma oficial o GP da China deste ano. O evento estava originalmente marcado para 19 de abril e foi um dos primeiros a sofrer adiamento em função da Covid-19.

O único GP que ainda não foi cancelado oficialmente pelo governo local é o do Vietnã. A F1 até tentou realizar o evento em Hanói no fim do ano, mas problemas de logística, além da chance de a corrida ficar muito próxima da temporada 2021, impediram os planos da categoria.

CONFIRA ABAIXO O CALENDÁRIO COMPLETO DA F1 2020