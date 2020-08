Lewis Hamilton caminha a passos largos para reescrever a história da Fórmula 1, ultrapassando os recordes de Michael Schumacher, que eram vistos como insuperáveis. E, recentemente, o hexacampeão tem suas conquistas questionadas devido à superioridade da Mercedes. Ex-diretor da montadora, Norbert Haug afirmou que, apesar do ambiente superior de Hamilton, algo que Schumacher não teve, não se pode descreditar seus números.

Em entrevista ao site F1-Insider.com, Haug, que era o diretor de esporte a motor da Mercedes no momento do retorno da montadora à F1, analisou os números e as condições dos períodos de domínio entre Hamilton e Schumacher.

"Por muitos anos foi impossível imaginar alguém superando, ou pelo menos repetindo, as conquistas únicas de Michael", disse Haug. "Mas ficou claro há alguns anos que Lewis poderia quebrar todos os recordes da Fórmula 1".

"A equipe dá a Lewis um veículo muito superior aos seus concorrentes. Michael nunca esteve em um ambiente e carro tão superiores como Lewis tem na Mercedes. Mas isso não pode ofuscar as conquistas de Lewis".

"Em 14 anos, Lewis tem uma estabilidade incomparável. Isso nunca aconteceu antes. Acho que ninguém provavelmente vai repetir".

Haug ainda lembrou a história de Hamilton e como o britânico já dava pinta de campeão desde cedo, quando ainda começava no esporte a motor.

"Ele foi mencionado pela primeira vez como um campeão em potencial enquanto ainda estava no kart. Mas não foi fácil chegar lá. Todos sabem que ele cresceu em uma família com pessoas muito humildes. O principal autor da história de sucesso foi seu pai, Anthony. Ele trabalhou duro para ganhar dinheiro e dar ao filho a oportunidade de competir. Lewis sempre será grato a ele".

O ex-diretor ainda comparou a situação da Mercedes com a Ferrari para citar a situação de Sebastian Vettel.

"Nos últimos anos, a Mercedes ofuscou todas as outras equipes e se tornou a governante da F1. Mas isso não pode ser explicado apenas pelo trabalho dos pilotos, especialmente Lewis. A liderança de Toto Wolff foi possível pelo profissionalismo dos engenheiros e pela boa coordenação de toda a equipe. "

“A Mercedes criou as condições mais confortáveis ​​para Lewis Hamilton a cada corrida e a cada ano, enquanto a Ferrari não conseguiu criar tais condições para Sebastian. A Ferrari se tornou campeã pela última vez em 2007. Antes disso, Michael Schumacher venceu cinco campeonatos entre 2000-04. seu último campeonato foi em 1979. Então, por mais de 20 anos, eles não conseguiram nada. "

