O vínculo entre Lewis Hamilton e Mercedes se encerrou no final da temporada 2020 da Fórmula 1. Toto Wolff, chefe e agora um dos sócios da equipe, acreditava que até o Natal o heptacampeão e o time alemão entrariam em um acordo, mas até agora nenhum acerto entre eles foi feito.

Para o ex-chefão da F1, Bernie Ecclestone, essa demora na renovação de Hamilton com a Mercedes é uma estratégia do britânico para se manter nas manchetes nesses meses que antecedem o início da temporada 2021.

“É tudo parte de um show para que o Lewis, particularmente, se mantenha nas manchetes durante essas semanas sombrias”, disse.

A relação entre o ex-dirigente e o heptacampeão ficou estremecida depois que Ecclestone ter dito que "em muitos casos, negros são mais racistas do que os brancos". A declaração desagradou a Hamilton, que rebateu dizendo que Bernie é “ignorante e mal educado”.

“Lewis poderia começar deixando as pessoas cientes de que as equipes também empregam e dão oportunidade a pessoas que não são brancas. Lewis, você afirma que eu sou ignorante e que não fui educado, mas eu tenho o mesmo nível de escolaridade que você. E pelo menos eu tenho uma justificativa - estava na escola durante a guerra, então nem sempre as condições eram as melhores”, respondeu Ecclestone em entrevista ao jornal Daily Mail.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Quais PILOTOS da F1 tiveram os maiores SALÁRIOS de 2020 e os que ganharam ‘MIXARIA’