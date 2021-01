Há algum tempo estamos vendo as iniciativas para promover a participação feminina no esporte a motor se multiplicando, incluindo as que pretendem descobrir novas pilotos. E isso deixa Katherine Legge, britânica que tem uma vasta experiência no automobilismo incluindo um vice-campeonato no IMSA, muito animada para o futuro.

Obviamente, imediatamente pensamos na W Series quando falamos de mulheres no automobilismo. A categoria foi pensada para ajudar as pilotos a se projetarem dentro do mundo do esporte, com as candidatas correndo em nível F3 sem ter que financiar sua temporada.

Além da W Series, o Extreme E, categoria de rali elétrico dos mesmos fundadores da Fórmula E, criou uma regra de paridade, onde cada dupla de pilotos será formada por um homem e uma mulher. E, mais recentemente, temos o Girls on Track, seletiva da FIA que dará à vencedora a oportunidade de integrar a Academia da Ferrari. Nesta última, temos duas brasileiras na fase final: Antonella Bassani e Júlia Ayoub.

"Desde que comecei a correr, isso mudou muito", disse Legge ao Motorsport.com. "Quando fui para os Estados Unidos, em 2005, éramos Danica [Patrick], Susie [Wolff] e eu como pilotos profissionais. Agora temos muitas mais".

"Quando eu comecei, isso ainda estava no começo e agora não, virou mais ou menos a norma. Cada vez mais garotas estão provando que podemos ser competitivas. Não é uma anomalia. Os tempos estão mudando".

Isso deixa Legge entusiasmada com as perspectivas futuras para as mulheres no esporte.

"Eu gostaria de ser 20 anos mais jovem, porque hoje as mulheres têm mais oportunidades no automobilismo do que quando comecei. As portas se abrem porque tem mais pessoas para abri-las. Tem mais pessoas que dariam oportunidades para a jovem Katherine. É muito legal ver isso enquanto estou na ativa".

"Acho que vai explodir nos próximos dez anos. Acredito que veremos mulheres na Fórmula 1 em todos os principais campeonatos de automobilismo do mundo".

