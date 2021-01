Charles Leclerc terminou em oitavo lugar no campeonato de pilotos de 2020, subindo duas vezes no pódio e marcando 98 pontos, quase três vezes mais que seu ex-companheiro de equipe Sebastian Vettel.

Devido à pandemia de Covid-19, o início da temporada foi adiado para julho e o campeonato começou com uma série de três corridas consecutivas com nove corridas disputadas em 11 finais de semana.

"Do meu lado, fisicamente, com certeza corrida após corrida você se sente um pouco cansado, mas já na segunda-feira eu me sentia pronto para entrar no carro novamente", explicou Leclerc.

"Mas eu acho que é mais mentalmente onde corrida após corrida você quer alcançar o melhor. Você também está sob um pouco de pressão, então mentalmente se torna cansativo no final da temporada passar muito tempo longe de casa. Então, sim, do meu lado, é mais mentalmente que é difícil".

O calendário revisado para este ano, com a Austrália passando de sua posição de abertura da temporada para a parte final do campeonato, novamente apresenta provas em sequência.

Enquanto no ano passado, os GPs em sequência foram realizados em circuitos relativamente próximos, a situação é muito diferente desta vez com as provas da Rússia, Cingapura e Japão, seguidas por EUA, México e Brasil em viagens de 25.7 mil quilômetros entre ida e volta.

"Talvez seja mais difícil para os mecânicos que vêm para a pista mais cedo do que nós e saem da pista muito mais tarde do que nós. Então, sim, foi uma temporada cansativa", concluiu.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Quais PILOTOS da F1 tiveram os maiores SALÁRIOS de 2020 e os que ganharam ‘MIXARIA’