Carregar reprodutor de áudio

Os testes de pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi foram importantes para além das equipes e dos pilotos, com a Pirelli colocando em jogo pela primeira vez os pneus de 2023, incluindo um novo composto duro que deve ficar entre o C1 e o C2.

Todas as dez equipes puderam colocar na pista dois carros, com ambos utilizando os pneus do próximo ano, o que aumentou a importância da participação dos jovens talentos.

As equipes já haviam feito testes nos TL2 de Austin e do México, mas as sessões eram 'às cegas'. Alguns pilotos usaram os mesmos pneus de Abu Dhabi, enquanto outros usaram versões experimentais.

A alocação de pneus entre os titulares e os jovens foi diferente, com os primeiros recebendo mais jogos.

Titulares - 10 jogos: 1 C1, 1 C2, 3 C3, 3 C4, 2 C5.

Novatos - 8 jogos: 2 C3, 4 C4, 2 C5.

McLaren Pirelli tyres and wheels Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Para 2023, os cinco compostos slicks existentes não mudam, com a grande novidade sendo sua construção.

"A especificação de 2023 é diferente em termos de estrutura tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro, principalmente na frente. Trabalhamos muito na estrutura para melhorar a integridade, e reduzir um pouco a pressão do dianteiro em comparação ao que temos no momento".

A Pirelli ainda confirmou que haverá uma sexta escolha de composto em 2023, com o atual C1 virando o C0, e o novo C1 sendo introduzido para preencher a diferença entre o C1 e o C2 de 2022.

"O C0 será usado em circuitos mais duros, provavelmente Silverstone, Suzuka e Catar".

Medium tyres Photo by: Erik Junius

A Pirelli deve fazer ainda alguns testes com os carros de 2022 nos próximos meses. O foco deve estar em testes de pista molhada em Paul Ricard e Fiorano, enquanto os slicks devem ser testados em Portimão. Por enquanto, Ferrari, Aston Martin e AlphaTauri participação das sessões, enquanto a Mercedes demonstrou interesse.

Cobertores de pneus e compostos de chuva

Na semana passada, a Comissão da F1 se reuniu para discutir outras questões técnicas envolvendo o regulamento da categoria para 2023 e além. Um dos tópicos discutidos foi a polêmica relativa aos cobertores de pneus, que originalmente deveriam ser banidos em 2024, após a introdução de uma redução na temperatura dos cobertores para o próximo ano.

Testes em Austin e no México, porém, geraram forte reação de pilotos e equipes, que levantaram preocupações sobre colocar os carros na pista com pneus frios. A Comissão da F1 “decidiu adiar quaisquer decisões finais até julho de 2023, permitindo a coleta de dados adicionais".

Além disso, F1 e FIA estão estudando introduzir arcos nas rodas dos carros da categoria em corridas chuvosas para reduzir o problema do spray, que limita a visibilidade dos pilotos e gera um problema de segurança em provas com forte precipitação.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo