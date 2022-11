Carregar reprodutor de áudio

Os testes da pós-temporada da Fórmula 1 aconteceram em Abu Dhabi e Fernando Alonso declarou que está "mais do que 100%" feliz com a mudança para Aston Martin depois de dois anos correndo pela Alpine.

Não tem como esquecer a bomba que Alonso lançou no mercado de pilotos durante as férias de verão ao anunciar que tinha assinado, em julho, um contrato para se juntar à Aston Martin no próximo ano, deixando a equipe de Enstone.

Embora o espanhol não comece oficialmente com a Aston Martin até o ano novo, o bicampeão mundial pôde participar do teste de pós-temporada desta terça-feira em Abu Dhabi com a equipe britânica. Alonso completou 97 voltas no carro AMR22, estabelecendo o terceiro tempo mais rápido de 1m26.312s antes de passar para Lance Stroll o restante do pneu Pirelli no Circuito Yas Marina.

Resumindo seu dia, Alonso disse que ficou “felizmente surpreso com tudo” durante a corrida, que teve como objetivo principal ajudá-lo a se ajustar às diferentes sensações do carro da Aston Martin.

“O carro deste ano não está nem perto do que rodaremos no ano que vem”, disse Alonso. “Não foi realmente nada para ficar confiante ou algo assim, não é que vai ser uma continuação deste carro.

“Com certeza, eles tiveram um fim de semana muito forte aqui. Sebastian [Vettel] se classificou na minha frente, então não acho que houve muita diferença entre Aston Martin e Alpine no fim de semana. Eu também senti basicamente o mesmo, senti um carro muito competitivo. Ambos os Aston Martins terminaram nos pontos, então era um bom carro de qualquer maneira.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Questionado se se sentia tão otimista após o teste quanto antes de entrar no carro na manhã de terça-feira, Alonso respondeu: “Não, estou muito mais otimista agora.

“Quando assinei com a Aston Martin, fiquei 90% feliz. Quando eles começaram a melhorar e terminaram a temporada em alta, eu estava 100%. Esta manhã, eu tinha 100 e agora tenho mais do que 100%.”

Alonso passou por um ano frustrante com a Alpine em 2022, pois problemas recorrentes de confiabilidade resultaram em seis abandonos, deixando-o atrás do companheiro de equipe Esteban Ocon na classificação final. Ele disse que sua saída precoce da última corrida do ano em Abu Dhabi foi um “resumo da temporada” depois que um vazamento de água surgiu em sua unidade de potência.

Mas o espanhol ficou feliz com a confiabilidade demonstrada pela unidade de potência da Mercedes usada pela Aston Martin no teste.

“Quando me disseram a quilometragem do motor ontem à noite, fiquei preocupado, porque disse que esse número está um pouco alto para os meus padrões”, disse Alonso. “Mas fizemos 97 voltas sem problemas, então é excelente, com certeza.”

