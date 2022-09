Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso passou duas vezes pela McLaren, sendo que a primeira passagem durou apenas um ano e a segunda quatro temporadas, de 2015 até 2018. Em 2007, primeiro ano na equipe inglesa, Alonso teve como companheiro de equipe um jovem britânico estreante, chamado Lewis Hamilton. O espanhol chegava já com a bagagem de cinco temporadas completas na Fórmula 1, enquanto Hamilton era uma promessa ainda.

Embora tenha durado apenas um ano, a parceria entre os dois foi tensa, pois Hamilton estava ganhando destaque. Com isso, Alonso ficou irritado e tentou agradar a equipe de mecânicos com dinheiro para que gostassem mais dele do que de Hamilton.

Em entrevista ao podcast PitStop, o ex-mecânico da McLaren, Marc Priestley, disse que chegou a receber um envelope marrom com aproximadamente 1.500 euros dentro.

“Uma das táticas de Fernando é tentar trazer toda a equipe para o lado dele da garagem. Ele tenta lutar pelo controle.

“Houve um momento em 2007 em que Fernando apareceu em uma corrida e eu cheguei e o empresário de Fernando ou seu treinador estavam entregando pequenos envelopes marrons cheios de dinheiro para todos que não estavam no carro de Lewis.

“Então, a equipe dele, a equipe de suporte, eu estava comandando a equipe de t-car, todos nós recebemos esses pequenos envelopes marrons e eu me lembro de abrir o envelope e havia cerca de € 1.500 ou algo assim.

“Foi tão desonesto, primeiro você pega um envelope marrom sem marca e eu fico tipo 'muito obrigado o que é isso' e o treinador se afasta e você fica com essa coisa e abre e é literalmente apenas cheio de dinheiro.

“Você começa a olhar em volta e todos os seus colegas perguntam ‘você abriu o seu? Quanto você conseguiu?' E, de repente, isso começou a se espalhar pela equipe e as únicas pessoas que não receberam foram a equipe de Lewis.

“De repente, começamos a perceber o que aconteceu aqui, ele está procurando obter apoio, ele está tentando encorajar, digamos, as pessoas a apoiarem o seu lado nessa intensa batalha em que estavam”.

“Por um lado, você pode dizer que foi uma tática inteligente, mas no final a equipe obviamente descobriu e nos fez doar tudo para a caridade, o que foi bom, mas foi um pequeno insight sobre as duas mentalidades diferentes.

“Lewis fez coisas diferentes, Lewis jogou pequenos jogos com a mídia, todos eles fizeram coisas erradas e certas, nenhum de nós é perfeito, mas a forma como eles seguiram sua estratégia para ser o melhor piloto de Fórmula 1 foi diferente, ambos alcançaram ótimos resultados, em suas próprias maneiras diferentes, mas eram abordagens muito diferentes”, finalizou o ex-funcionário da McLaren.

