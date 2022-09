Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull não tem intenção de estrear o chassi RB18 mais leve nesta temporada, mas pode ser colocado em uso no início da próxima temporada de Fórmula 1. A equipe lançou o projeto no final da primavera no hemisfério norte, quando a ameaça da Ferrari ainda era real, e Adrian Newey trabalhou em uma versão mais leve do chassi porque o RB18 era um dos carros mais pesados ​​da temporada.

Para obter a homologação da FIA, foi necessário realizar os famosos testes de colisão, que foram concluídos em julho, antes das férias de verão. Por isso, a FIA atribuiu o “selo” de 2022 para equipe austríaca, que tinha planeado construir três novos chassis (um para cada piloto, mais outro sobressalente).

Até agora, o raciocínio em Milton Keynes era claro: um orçamento dentro do limite de custos foi alocado para essa atualização, com a equipe liderada por Christian Horner se protegendo para reagir à Ferrari, caso conseguisse contrariar o ritmo de Max Verstappen.

Em vez disso, a realidade tem sido muito diferente e a equipe de Maranello foi perdendo o ritmo ao longo das corridas, com erros de piloto e estratégia que acabaram sendo muito caros para a Scuderia, e o que parecia ser uma prioridade para a Red Bull desapareceu.

O campeonato deu uma guinada de 180 graus e o holandês tem a maior diferença da história da Fórmula 1 (116 pontos à frente de Charles Leclerc), o que fez a equipe austríaca repensar sua ideia de usar o novo chassi leve em Singapura ou o que finalmente acontecer, deixe-o guardado.

A Red Bull, por sua vez, primeiro negou a existência de um chassi novo e mais leve e depois admitiu que não o usaria nesta temporada. O problema está resolvido? Nem muito menos.

Há uma questão que a FIA deve resolver: eles podem armazenar esse chassi em Milton Keynes e usá-lo em 2023, mas os custos de design, engenharia e construção contam para 2022?

Como os comissários técnicos de Jo Bauer já aprovaram esta solução, eles sabem da existência deste chassi, então como devem ser contabilizados os custos envolvidos? Logicamente, deve ser descontado do teto orçamentário de 2022, caso contrário correm o risco de que o orçamento da próxima temporada também seja afetado e abra a possibilidade de alguns “truques” para o futuro.

