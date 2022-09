F1: Patrocinador de Verstappen sob suspeita de lavagem de dinheiro

Carregar reprodutor de áudio

O proprietário de uma das empresas que faz patrocínio pessoal ao holandês Max Verstappen, piloto da Red Bull na Fórmula 1, está sendo investigado pelas autoridades dos Países Baixos por suspeita de lavagem de dinheiro.

A notícia vem à tona em meio aos preparativos de Verstappen para o GP de Singapura, no qual o holandês pode se tornar bicampeão mundial da F1. O investigado em questão é Fritz van Eert, proprietário e diretor executivo da rede de supermercados Jumbo.

O empresário de 55 anos é suspeito de lavagem de dinheiro, conforme a polícia local. Dono da rede desde 2002, van Eert é conhecido por patrocinar várias causas, incluindo modalidades de automobilismo.

Agora, as autoridades holandesas investigam o empresário pois ele pode estar se beneficiando das corridas para lavar dinheiro e lucrar mais, evitando maiores comprometimentos fiscais no país europeu.

Para 'blindar' Verstappen, o manager do piloto, Raymond Vermeulen, disse que o contrato de patrocínio não foi intermediado por van Eert, mas sim diretamente com a Jumbo, cuja 'reputação fiscal' não levanta suspeitas. Além disso, afirmou que é preciso esperar as investigações.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: