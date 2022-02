F1: FIA 'duplica' limite de advertências antes de punição de grid

Carregar reprodutor de áudio

Antes da temporada 2022 da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou o aumento do limite de advertências que geram uma punição no grid de um GP: a partir de agora, o piloto levará um 'gancho' de 10 posições se for advertido cinco vezes, e não mais três.

Assim, o limite máximo passa de duas advertências para quatro. No caso de um piloto ser advertido cinco vezes, ao menos quatro delas precisam ter sido pelo motivo "infrações na pilotagem" para geração do gancho, conforme adiantou a revista alemã Auto Motor und Sport.

Um dos elementos que levaram à mudança foi o aumento do número de corridas no calendário da F1, que terá uma quantidade recorde de 23 GPs em 2022. Vale lembrar: a limitação de duas advertências virou regra quando as temporadas geralmente tinha 17 provas.

Tendo isso em vista e temendo a possibilidade de uma briga pelo título ser impactada, a FIA optou pela alteração. Em 2021, por exemplo, o britânico Lewis Hamilton, vice-campeão com a Mercedes, terminou o ano com duas advertências, no limite máximo para não ser punido.

De todo modo, a mudança não altera a questão dos chamados 'pontos na carteira', cuja regra não muda: qualquer competidor que acumular 12 pontos na superlicença num espaço de 12 meses será banido por uma corrida.

Para a temporada 2022 da F1, o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, lidera a 'tabela', com oito pontos de punição. Os dois pilotos da Red Bull, com o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez, tem sete. Veja a lista e a data de expiração dos primeiros pontos abaixo:

