Carregar reprodutor de áudio

Piers Thynne, diretor de operações da McLaren, anunciou que o primeiro pacote de atualização do MCL36 chegará logo GP do Bahrein - a abertura da temporada de 2022 da Fórmula 1. Junto a isso, ele explicou a nova filosofia de produção para ficar dentro dos limites impostos pelo teto orçamentário.

O carro que Daniel Ricciardo e Lando Norris pilotarão será apresentado no dia 11 de fevereiro, ou seja, em pouco mais de uma semana. Enquanto isso, a equipe de Woking revelou detalhes interessantes sobre como será desenvolvido o monoposto de efeito solo que competirá no próximo campeonato.

Este ano, o teto orçamentário deve ter um papel muito importante na contenção de custos, bem como na estratégia de investimento que as escuderias deverão realizar ao longo da temporada.

Não é por acaso que a McLaren optou por trazer um MCL36 básico tanto nos testes de pré-temporada em Barcelona quanto nos de Sakhir. A versão definitiva, que ainda deve utilizar o laranja, será vista no primeiro fim de semana de corrida - de 19 a 20 de março - no Bahrein.

"Sabemos que o desempenho é fundamental e traremos um pacote de atualizações para esse evento, mas esperamos muito mais nas provas que se seguirão", disse Thynne em entrevista ao site oficial da McLaren. "Uma das razões pelas quais não temos muitos componentes é que sabemos que vamos evoluir o carro. Certamente, não há prêmios para quem traz seis asas dianteiras diferentes para o primeiro GP do ano."

"Faremos algumas abordagens ligeiramente diferentes para garantir que a capacidade de produção seja boa e responda à evolução aerodinâmica. Esta será a chave para o sucesso em 2022."

"Queremos receber os novos componentes o mais tarde possível e ser leves com estoques de peças de reposição, para assim garantir que possamos entregar as atualizações para a primeira prova da temporada”.

"O esqueleto do programa de preparação do MCL36 é diferente daquele usado para os monopostos anteriores. É mais difícil e você tem que considerar o limite imposto pelo teto orçamentário. Isso o torna um desafio considerável de produção e engenharia."

"É essencial contar com um grande trabalho em equipe, colaboração e total concentração em seus objetivos. Em última análise, é na qualidade do nosso pessoal que confiamos quando as coisas ficam difíceis e temos sorte, porque nosso time é inigualável."

Nova estratégia de produção com o teto orçamentário

Thynne explicou a diferença na filosofia de produção ligada aos componentes do novo carro em relação à adotada nos anos anteriores. O teto orçamentário exigirá que a McLaren trabalhe bem na estratégia de fabricação de peças para o MCL36.

"Teremos menos componentes disponíveis do que tínhamos para o MCL35M. O objetivo é ter mais espaço no orçamento e garantir um melhor desempenho da máquina."

"Nunca teremos poucas peças para fazê-la funcionar. Sempre teremos o suficiente, mas onde no passado teríamos utilizado cinco ou seis, diminuiremos para no máximo cinco. Onde teríamos quatro ou cinco, no máximo quatro."

"Se tivermos mais opções de configuração, consideraremos racionar como essas escolhas serão feitas, trabalhando com os engenheiros de corrida para garantir que forneceremos as escolhas que eles queiram fazer e usar. Cada centavo conta e precisamos ter certeza de que gastaremos com sabedoria", concluiu o diretor.

SERGIO MAURICIO: Rivalidade, BAND e Netflix fizeram F1 ACORDAR no coração e mente dos brasileiros

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Your browser does not support the audio element.