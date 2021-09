F1 - Gasly: "Erramos muito em Sochi e não merecíamos pontuar"

Desapontado com o desenrolar do fim de semana da Fórmula 1 em Sochi, após iniciar a sexta-feira como um dos nomes fortes da etapa, Pierre Gasly afirmou que a AlphaTauri mereceu sair do GP da Rússia sem pontuar, devido ao alto número de erros cometidos.

Após terminar a sexta na terceira posição no TL2, os problemas vieram no sábado, quando a equipe arriscou ao mantê-lo na pista no Q2 com um único jogo de pneus gastos, levando à sua eliminação.

Gasly foi visto visivelmente irritado, batendo com força no halo e saindo da garagem da AlphaTauri sem conversar com ninguém. Após a sessão, criticou a decisão da equipe, afirmando que sabia que poderia ter lutado por posições melhores, talvez até a pole com a confusão no final.

Na corrida, não foi muito diferente. Inicialmente, a AlphaTauri deixou Gasly na pista com pneus slick enquanto a chuva caía. Enquanto outros pilotos pararam antes e foram beneficiados, o francês acabou sendo atingido por Lance Stroll, terminando apenas em 13º.

"Todos fizemos o primeiro stint à frente de Bottas. No segundo, estávamos logo atrás e aí, quando a chuva chegou, a Mercedes parou ele enquanto nós ficamos, Basicamente ele terminou em quinto e nós fora dos pontos", disse Gasly após a corrida.

"Nós não estávamos com os pneus certos na pista, mas aparentemente não esperávamos mais chuva, que acabou vindo, então foi uma infelicidade, e vamos revisar e melhorar nossa previsão do tempo".

O francês defendeu que a AlphaTauri precisa revisar seus procedimentos, especialmente por ser uma equipe inteligente.

"É uma questão de como fazemos as coisas, porque eu sei que temos um grupo de pessoas muito inteligentes na equipe. E, infelizmente, neste fim de semana, erramos ontem e hoje".

"Perdemos pontos importantes. Bottas e Kimi estavam na nossa frente e eles pararam, todos pararam. Nós ficamos duas ou três voltas a mais e eles terminaram em quinto e oitavo, enquanto nós fomos 13º. Então claramente isso é algo que não maximizamos".

Com os resultados de Sochi, a AlphaTauri chega a duas corridas consecutivas sem pontuar. Em Monza, Yuki Tsunoda nem chegou a largar enquanto Gasly acabou abandonando ainda no começo. Já em Sochi, enquanto o francês foi 13º, o piloto japonês foi apenas o 17º.

O sexto lugar de Fernando Alonso permitiu à Alpine abrir uma boa vantagem para a rival na luta pela quinta posição no Mundial de Construtores. Enquanto a equipe francesa soma 103 pontos, a AlphaTauri fica com 84, sendo que Gasly é responsável por 66 destes contra 18 de Tsunoda.

"É uma pena porque, honestamente, o carro estava mais uma vez competitivo, e não podemos permitir que esses erros aconteçam, porque nosso objetivo é terminar em quinto no Mundial".

"Em Monza, largamos em sexto. Novamente, nos treinos livres de sexta, fomos terceiro e sexto, e tínhamos um ritmo forte com os intermediários. Quando vi a última volta, estávamos um segundo mais rápidos que todos com os mesmos pneus, então o ritmo estava ali".

"Mas cometemos muitos erros e neste fim de semana não merecíamos pontuar. Acho que cometemos erros demais".

"Para todos nós, precisamos trabalhar mais, e entender como capitalizar em tais oportunidades. É uma difícil de aceitar porque havia algo melhor para fazer, mas com sorte podemos ser bons no resto do ano".

F1: Muito além do “CALA A BOCA!” Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: