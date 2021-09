A Mercedes acredita que as condições mais frias no dia do GP da Rússia de Fórmula 1 tornaram mais difícil para Valtteri Bottas escalar o pelotão após sofrer uma penalidade no grid. O finlandês instalou um novo motor para a corrida e largou em 16ª, à frente apenas de outros pilotos que haviam cumprido punições - incluindo Max Verstappen em 20º.

Embora a mudança tenha sido necessária depois que ele sofreu um problema com sua nova unidade de potência nos primeiros dias do fim de semana, também abriu uma oportunidade tática para ele cobrir e comprometer o progresso esperado do holandês. No entanto, foi ultrapassado após seis voltas e não conseguiu ganhar posições até a chuva.

Antes da água cair nos momentos finais da prova, Verstappen estava em sétimo, enquanto Bottas amargava o 14º lugar. No entanto, uma mudança rápida para intermediários o fez pular para a quinta colocação.

"Foi muito mais difícil para mim do que pensei que seria", disse o piloto da Mercedes. "Achei que seria como em Monza, mas foi muito mais complicado. Max, por exemplo, conseguiu progredir. Eu tive muitas saídas de frente quando chegava me aproximava."

Questionado se poderia ter feito mais para conter o rival da Red Bull, Bottas respondeu: "Ele simplesmente conseguiu superar o pelotão. Eu preciso rever se havia o que fazer, mas acho que ele me passou facilmente. Em seguida, ultrapassou os carros à minha frente e eu não tive chance."

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou que as saídas de frente foram causadas pelas temperaturas mais baixas no dia da corrida, e que comprometeu as chances do finlandês de ficar perto dos rivais à frente.

"Nas condições mais frescas, os pneus dianteiros estavam passando por maus bocados", explicou ele. "Enquanto na sexta-feira o eixo traseiro era o que mais sofria, no domingo era o dianteiro."

"Quando você não pode se aproximar nas últimas quatro curvas, não chega perto o suficiente para ultrapassar, mas foi realmente uma questão de equilíbrio do carro. Acho que as condições mais frias estão, na verdade, tornando tudo mais difícil, em vez de mais fácil."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, que falou para Bottas ser mais rápido pelo rádio, admitiu que a equipe poderia ter feito mais,

"Acho que precisamos fornecer a Valtteri um carro e uma unidade de potência que possam fazer com que ele ultrapasse", comentou. "Você viu que não faltou habilidade porque em Monza foi espetacular. Se você luta com saídas de frente, não se aproxima o suficiente."

"Lewis não conseguiu passar os caras e o mesmo aconteceu com Valtteri. Então, acho que só precisamos saber realmente entender por que o carro carecia de competitividade no tráfego e se sentia bem no ar livre."

