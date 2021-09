Fernando Alonso acredita que o GP da Rússia de Fórmula 1 foi sua melhor corrida da temporada até agora com uma Alpine "ultra competitiva". O espanhol largou com pneus duros e, quando os outros pararam nos boxes, subiu para o segundo lugar, atrás apenas de Sergio Pérez, antes de fazer uma primeira parada tardia na mesma volta do piloto da Red Bull.

Ele estava em sexto quando a chuva chegou no final da corrida de Sochi e, encontrando mais aderência do que alguns de seus rivais, subiu brevemente para terceiro novamente. No entanto, demorou a mudar para intermediários e qualquer chance de um pódio foi perdida quando ele caiu de volta para a sexta colocação.

"Obviamente, foi uma boa corrida para nós", disse Alonso. “A melhor do ano, devo dizer, em termos de desempenho. O carro estava muito rápido e teve bom equilíbrio. Mantivemos o ritmo com Pérez no primeiro stint. Depois, mudámos para o pneu médio e conseguimos ultrapassar [Max] Verstappen a certa altura e afastar dele."

"Em seguida, começou a chuviscar. Com compostos secos, ultrapassamos Daniel [Ricciardo], Checo e [Carlos] Sainz e éramos P3. Então, acho que o pódio era possível por mérito, mas infelizmente a chuva veio cinco voltas do fim. Algumas pessoas correram alguns riscos e nós tivemos azar. Nessas condições é sempre uma loteria.”

Questionado se estava triste por perder o top 3 ou satisfeito por ter encontrado desempenho no carro, ele respondeu: "Parecemos ultra competitivos, precisamos entender se fizemos algo diferente aqui e tentar seguir em frente para os próximos eventos , porque o carro estava muito rápido, o que foi um sinal muito positivo."

"Com certeza, acho que deveríamos estar no pódio em termos de execução da prova e pilotagem. Estávamos na frente de Verstappen, nos afastando dele, e também à frente de Sainz. Estou triste porque quando não somos competitivos e somos P11 ou P12 nunca chove, por isso nunca temos sorte."

"Cada ponto que ganhamos este ano é por mérito, nunca tivemos nenhum presente. Portanto, estou orgulhoso de tudo que tirei."

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Alpine

O diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, saudou o resultado de Alonso como um impulso no campeonato de construtores, mas acrescentou que um pódio estava lá para ser conquistado se o piloto e a equipe aproveitassem o momento da mudança para os pneus de chuva.

"Ficamos em sexto lugar, levamos os oito pontos e AlphaTauri e Aston Martin zeraram", disse ele ao Motorsport.com. "No geral, vamos bem no campeonato, mas a oportunidade estava lá."

"É complicado nestas condições. Começa a chover, pode chover mais ou pode começar a chover menos. Parecia que cairia menos água e Fernando estava indo muito bem com os pneus de pista seca nas condições difíceis, com chuva fraca, passando alguns carros."

"A realidade é que, se a intensidade tivesse reduzido, ele provavelmente teria sido P2, ou P1 se [Lewis] Hamilton e [Lando] Norris tivessem feito o pit stop, mas a condição piorou e não acertamos, por isso fiquei um pouco desapontado por não termos terminado no pódio quando pensávamos que era possível."

"Você não consegue acertar todas as vezes, algumas pessoas acertaram mais do que nós, e outras menos", concluiu.

