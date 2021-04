O piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly, acredita que a equipe pode lutar contra McLaren e Ferrari para ser ‘o melhor do resto’ no grid da Fórmula 1 em 2021.

Embora a etapa de abertura da temporada tenha sido frustrante para Gasly, que terminou em 17º lugar, o francês saiu do Bahrein com um balanço positivo, comparando o ritmo de corrida da equipe italiana ao da Ferrari e McLaren neste ano.

"Poderia ter sido muitas coisas, mas não aconteceu", lamentou.

"Acho que o ritmo durante todo o fim de semana que mostramos está em sintonia com a Ferrari e a McLaren e isso é positivo."

"Acho que claramente vamos lutar com eles e em todas as pistas, devo dizer que estou bastante decepcionado agora, mas vamos nos concentrar em Ímola."

Com o estreante Yuki Tsunoda terminando a corrida em Sahkir em nono lugar e tendo sido o único a pontuar para a escuderia, Gasly lamentou o fato de ter perdido a oportunidade de ir até o final da corrida e tentar obter alguns pontos.

"Quebrei a asa dianteira, danifiquei o chão e foi isso. Tivemos mais alguns problemas no final da corrida, o que nos obrigou a retirar o carro", disse.

"Mas obviamente estou muito decepcionado porque houve uma boa briga com a Ferrari e a McLaren. Perdemos alguns bons pontos hoje e agora estou muito decepcionado."

AlphaTauri deve dar um "bom passo em frente" na Espanha

AlphaTauri "deve dar um belo passo à frente" no GP da Espanha, de acordo com o diretor técnico Jody Egginton da equipe.

Franz Tost, chefe da AlphaTauri, já estava feliz com o pacote rápido e confiável do time secundário da Red Bull, mas avisou que seriam necessárias "duas, três corridas para obter uma imagem melhor" de como estão as coisas na batalha do meio do pelotão da F1.

Até lá, a equipe italiana terá implementado atualizações aerodinâmicas corrida por corrida, que o diretor técnico Jody Eggintondisse disse ser a resposta da equipe ao tentar recuperar a força aerodinâmica levada pelos cortes obrigatórios no assoalho.

"Já temos desenvolvimentos em andamento", disse Egginton durante o fim de semana no Bahrein.

“É aerodinâmica. Os assoalhos mudaram drasticamente por causa da mudança de regulamento, além do difusor e a forma como o carro funciona aerodinamicamente na parte traseira."

“Todos estavam tentando recuperar a carga, nós recuperamos um pedaço razoável de carga e agora estamos tentando aumentar a janela de operação, dar ao carro uma janela de operação mais ampla aerodinamicamente para trabalhar."

"Especialmente em baixa velocidade, então o piloto pode explorar isso e iremos mais rápido."

Egginton disse que a equipe ainda está realizando um trabalho de validação de dados, já que o teste de pré-temporada ocorreu apenas duas semanas antes do início da primeira etapa.

Dada a lacuna de três semanas entre o Bahrein e a segunda corrida de 2021 em Ímola, o time está confiante de que pode começar a usar peças que devem significar uma atualização substancial até o GP da Espanha em maio.

"Acho que temos uma boa visão do que o carro é e isso permite que a gente diga 'Certo, o que você quer mirar?'", explicou.

“Então, é um desenvolvimento aerodinâmico, explorando mais o desempenho das áreas do carro que foram afetadas pelas mudanças de regulamento e garantindo que as mudanças não atrapalhem nada."

"Teremos alguns novos bits em Ímola, teremos alguns novos bits em Portugal. Teremos alguns novos bits na Espanha,""

"Não há manchetes, mas na Espanha, devemos dar um bom passo em frente."

