O chefe da McLaren, Andreas Seidl, reconheceu que ter dois pilotos rápidos é a 'chave' para o recente ressurgimento da equipe, que teve a decisão de contratar Daniel Ricciardo para a temporada de 2021 da Fórmula 1.

Depois de uma fase difícil, o time de Woking voltou a subir no grid da categoria sob o comando de Seidl e do diretor técnico James Key. Os pilotos Lando Norris e Carlos Sainz provaram ser uma dupla competitiva, entregando à McLaren o terceiro lugar no campeonato de 2020.

Com Sainz deixando a equipe para ingressar na Ferrari, a McLaren agiu rapidamente na contratação de Ricciardo como seu substituto em 2021.

Ricciardo e Norris ficaram lado a lado na abertura da temporada no GP do Bahrein, largando em sexto e sétimo, respectivamente, antes de somarem 18 pontos para a equipe no domingo, o que significou que a McLaren saltou de volta para o terceiro lugar no campeonato de construtores.

Seidl explicou que foi fundamental para o ressurgimento da McLaren ter dois pilotos capazes de lutar na frente do meio do pelotão da F1 para garantir uma quantidade consistente de pontos. É também por esse motivo que a equipe optou por contratar o australiano.

"Como você pode imaginar, foi obviamente importante para mim que, quando tomamos a decisão de ir atrás de Daniel, simplesmente garantíssemos para a equipe que teríamos novamente, a partir deste ano, uma formação de pilotos muito forte", explicou Seidl.

“Porque a chave nos últimos dois anos para garantir essas posições no campeonato de construtores foi que sempre tivemos dois pilotos que estavam sempre prontos para marcar bons pontos."

"Estou muito feliz com o que vimos até agora de ambos. É ótimo que novamente parecemos ter uma dupla de pilotos muito forte. Conseguimos passar os dois carros [para o] Q3, os dois sempre muito próximos."

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Durante a corrida no Bahrein, o ex-piloto da Renault caiu de sexto para sétimo após ser atingido por Pierre Gasly, da AlphaTauri, e ter o assoalho danificado na primeira volta.

Norris subiu do sétimo para o quarto lugar em uma de suas melhores corridas na F1 até agora, o que de acordo com Seidl foi a prova de que o jovem britânico "deu o próximo passo" como piloto.

Comentando sobre o desempenho de sua equipe após a abertura da temporada, Seidl acrescentou que estava "muito feliz com o que a equipe fez neste fim de semana, porque acho que novamente o trabalho árduo que todos fizeram durante o inverno [europeu] está valendo a pena".

O dirigente alemão ficou particularmente animado ao ver Ricciardo e Norris chegarem a nove décimos do tempo do pole Max Verstappen, uma margem três décimos menor do que o time conseguiu na classificação para a corrida de 2020.

“A diferença que tínhamos para a pole era menor em comparação com o que podíamos fazer da última vez que estivemos aqui no Bahrein, o que é mais uma vez um sinal encorajador de que estamos dando um passo para a frente com o carro e de que estamos indo na direção certa", concluiu.

