F1: Ex-presidente da Itália pode estar por trás de nova equipe

O ex-presidente da Itália, Matteo Renzi, transitou pelo paddock na abertura da temporada de 2021 da Fórmula 1 e levantou rumores de que teria projetos para criar uma nova equipe na categoria.

Renzi chamou a atenção da imprensa italiana ao ser visto conversando com Jean Todt, presidente da FIA, no paddock do GP do Bahrein, há duas semanas. O italiano estaria ajustando alguns detalhes sobre planos de chefiar uma nova equipe na F1.

Segundo a revista Autosprint, o político estaria com projetos avançados na criação de uma equipe italiana na categoria máxima do automobilismo - podendo ser apresentada em Florença.

O príncipe saudita Bin Salman, que estava com o ex-presidente na corrida em Sakhir, faria parte do time cuidando da área financeira.

Esse não o único projeto de uma nova equipe na F1. No começo deste ano, Salvatore Gandolfo, empresário espanhol, declarou que estaria pronto para tomar as providências necessárias para formalizar a solicitação de participação na categoria com a Monaco F1 Racing Team.

Outra possível futura escuderia é a Panthera Team Asia. Com financiamento vindo de investidores asiáticos e uma sede no Reino Unido, o projeto tem como intenção integrar o grid da F1 em 2022.

