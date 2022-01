Após dois anos fora do calendário da Fórmula 1 por conta da pandemia de Covid-19, o GP da Austrália foi confirmado para 2022 como a terceira etapa do campeonato. O país, que costuma adotar rígidas medidas de controle da doença, só permitirá a entrada de vacinados, seguindo os protocolos da categoria.

A organização do evento trabalha para que não ocorra o mesmo caso do tenista Novak Djokovic, que chegou a viajar para o Australian Open, mas detido e deportado dias depois por não estar com as vacinas em dia. A história gerou repercussão na mídia e o executivo-chefe da corrida de Melbourne, Andrew Westacott, espera que não se repita.

"Tivemos a confirmação do governo de que o evento vai acontecer" disse o dirigente ao site Speedcafe.com. Também temos um compromisso da F1 de que eles virão aqui para a terceira etapa do campeonato."

“[Djokovic] é uma história global, e está disponível para todos os fãs de esportes e todos os jornalistas esportivos do mundo relatarem e, portanto, trouxe foco para Melbourne e a essa questão [restrições]", comentou Westcott em outra entrevista, dessa vez ao jornal Sydney Morning Herald. "Os grandes eventos são uma faca de dois gumes, e você sempre vê isso na preparação e na realização deles, seja F1, grand slams ou Jogos Olímpicos."

"Se tudo vai bem, recebe tapinhas nas costas, mas se algo negativo acontece ou há problemas, você é julgado no 'tribunal' da opinião pública. Foi o que houve aqui. Cabe aos fãs de esportes e jornalistas esportivos dizer se perdemos nosso brilho. Não há dúvida de que as pessoas estão julgando e observando isso, eu sei porque lidamos com muitas pessoas em base global."

O GP da Austrália foi o primeiro da F1 a sofrer com a Covid-19, visto que estava marcado para ser a abertura da temporada de 2020, ano em que a pandemia começou. Depois disso, os fãs ficaram na expectativa da categoria finalmente retornar ao país em 2021, mas outro cancelamento frustrou seus planos. Para Westcott, tudo depende de respeitar as regras de cada localidade.

"Se você observar desde que cancelos nosso evento em 13 de março de 2020 e a realização do próximo, que será em abril de 2022, houve GPs em todo o mundo, com diferentes estágios da pandemia e em cada uma dessas jurisdições e diferentes condições de entrada nas fronteiras."

"Em cada um deles, a F1 conseguiu operar e manter a continuidade dos negócios. É um requisito obrigatório para a categoria e o contingente de viajantes estar em conformidade nos pontos de entrada, e isso será feito na Austrália e Melbourne", concluiu.

