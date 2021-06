O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 fez a audiência da Band registrar segundo lugar no domingo (06). A emissora paulista superou o SBT e a Record, registrando 3,7 pontos de média e 5 de pico nesta manhã. A Globo teve 7,7 pontos e se manteve em primeiro.

De acordo com o site Teleguiado, os números de audiência de TV aberta do domingo de manhã em São Paulo são ótimos para o Grupo Bandeirantes, que se viu na vice-liderança do IBOPE durante a corrida em Baku - a vitória de Sérigio Perez foi vista por mais pessoas do que os programas do SBT e Record do mesmo horário.

O resultado, sujeito a correções, apontou 3,7 pontos de média da Band contra 7,7 da Globo.

A transmissão do GP do Azerbaijão na emissora paulista, que contou com mais de três horas de duração, começou às 8h30 e atingiu um pico de 5 pontos nos estágios finais da corrida, ficando a apenas 1,2 ponto da Globo - que registrava 6,2 no momento.

Os números se referem apenas à medição feita na Grande São Paulo. Cada ponto representa 76 mil domicílios ou cerca 205 mil pessoas.

