F1 - Mick Schumacher detona Mazepin por fechada: "Quer nos matar”

O clima não ficou nada agradável na Haas após o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo. Durante a corrida, o alemão Mick Schumacher não poupou críticas à forma agressiva de pilotagem feita pelo companheiro Nikita Mazepin.

Pelo rádio, o germânico não pensou duas vezes ao reclamar do russo após brusca fechada na reta principal do circuito de rua de Baku. “Que porra foi essa? Ele quer nos matar?”, indagou Schumacher aos engenheiros da equipe. Questionado após a corrida sobre o ocorrido, Mazepin tentou colocar panos quentes e disse que estava “chateado” com a situação deste fim de semana.

Fugindo de polêmicas, o russo fez questão de lembrar do resultado da Haas: “Foram boas posições para a equipe, mas obviamente algumas situações inesperadas aconteceram com outros pilotos, o que nos possibilitou chegar nestas posições."

"No geral, foi bem positivo. A corrida em si não foi ruim”, completou. Apesar da polêmica, a Haas alcançou os melhores resultados de 2021. Schumacher obteve a 13ª posição, enquanto Mazepin ficou logo atrás.

