Charles Leclerc revelou que perdeu a liderança do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo para Lewis Hamilton depois que teve de evitar um galho de árvore na curva 15.

O monegasco liderou as primeiras duas voltas em Baku, depois de conseguir sua segunda pole position consecutiva pela Ferrari no sábado, mas foi ultrapassado pela Mercedes de Hamilton quando cruzou a linha para iniciar a terceira volta.

Leclerc então perdeu posições para as Red Bulls de Max Verstappen e Sergio Pérez nas cinco voltas seguintes, ficando em quarto antes de entrar nos pits.

Mas ele revelou que um galho de árvore na pista, na curva 15, o levou a cortar a curva e, em seguida, diminuir para garantir que não ganhasse vantagem duradoura sobre Hamilton. Verstappen foi visto realizando uma ação evasiva semelhante durante a corrida.

"Comecei bem nas primeiras voltas", disse Leclerc. “Então houve algo que eu acho que não foi visto na TV. Havia parte de uma árvore no meio da curva 15, e lá eu realmente perdi um pouco de tempo.”

“Eu cortei a pista e estava um pouco preocupado em ganhar tempo com Lewis, que não tinha cortado a pista. Então eu diminuí a velocidade e ele me ultrapassou depois.”

“A partir daí foi bastante difícil, porque eu estava atrás do Lewis no ar sujo, assim que perdi o DRS, o Max me ultrapassou.”

"Então você está apenas em um círculo vicioso que é muito difícil, porque eu tinha carros ao meu redor que tinham um ritmo um pouco mais rápido do que eu."

Leclerc terminou a corrida em quarto lugar, perdendo o pódio por pouco para Gasly.

Apesar de ter conquistado a pole, o piloto da Ferrari minimizou suas chances de manter a vantagem sobre a Mercedes e Red Bull na corrida.

"Lutei um pouco, depois recuperei o ritmo, mas decidimos parar mais cedo para usar aqueles pneus duros", disse Leclerc.

"Digamos que não houve nada inesperado nessas primeiras voltas, porque esperávamos que a Mercedes e a Red Bull estivessem um pouco mais fortes de qualquer maneira."

