Lewis Hamilton acredita que a Red Bull "avançou um pouco mais" na batalha pelo título de 2021 da Fórmula 1, em comparação com o GP da Espanha, que aconteceu em maio.

A corrida de Barcelona foi a última prova antes do campeonato ir para os circuitos de rua de Mônaco e Baku - onde a Mercedes, que venceu a etapa espanhola com Hamilton, lutou.

A escuderia austríaca venceu as duas corridas de rua, com Max Verstappen liderando a quinta prova da temporada de 2021 no principado e Sergio Pérez garantindo sua primeira vitória com a Red Bull no GP do Azerbaijão.

Verstappen vai começar o GP da França neste domingo (20) da pole position, o que, segundo Hamilton, reflete em um ganho que a Red Bull obteve nas seis semanas desde a corrida de Barcelona.

“É ótimo que estejamos em segundo e terceiro [no grid], isso nos coloca no meio das Red Bulls, nos dá uma chance de realmente aplicar pressão [na corrida]”, disse Hamilton após a classificação.

“Talvez eles tenham avançado um pouco mais do que nós depois de Barcelona.”

O britânico se classificou em segundo e disse que já havia chegado à França sem saber onde a Mercedes se posicionaria contra a equipe de Christian Horner devido às suas dificuldades para gerar temperatura aos pneus em Mônaco e Baku.

Ele explicou que "não sabia realmente o que esperar neste fim de semana" e "definitivamente tinha esperança de que parecêssemos mais fortes".

“Naturalmente, nós - estivemos entre os cinco primeiros ou os quatro primeiros durante todo o fim de semana", acrescentou.

“Sabíamos que os carros da Red Bull parecem fortes em todos os lugares."

“E nós temos algumas áreas nas quais devemos continuar trabalhando para melhorar.

“Obviamente, [na classificação] ouvi dizer que estávamos perdendo principalmente nas retas, então vamos tentar descobrir o que é isso", concluiu.

Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.