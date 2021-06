Sergio Pérez se mostrou frustrado com o resultado obtido na classificação para o GP da França de Fórmula 1, depois de terminar a sessão em quarto lugar.

O grid de largada para a sétima etapa da temporada de 2021 da F1 foi definido neste sábado, com Max Verstappen garantindo a pole, seguido pela Mercedes de Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, que marcou tempo de 1min30s376, sairá da terceira posição, enquanto o companheiro de Verstappen, Pérez, teve que se contentar com o quarto lugar.

Questionado se está decepcionado por não estar entre os três primeiros, o mexicano disse: "Sim, definitivamente. Acho que mostramos um bom ritmo durante toda a classificação e a progressão estava lá."

"Eu estava me sentindo bastante confortável no Q3. Infelizmente, em minhas duas voltas, eu não coloquei tudo."

"Mas é um longo dia amanhã. Ainda estamos em uma boa posição, então podemos definitivamente lutar muito amanhã. Temos um bom ritmo de carro, então basicamente nos concentraremos na corrida."

lá durante todo o fim de semana, sente-se em uma janela agora onde você está realmente confortável com o carro? O que mais você pode tirar disso?

Falando sobre o que espera da corrida deste domingo, Pérez se mostrou otimista. O piloto da Red Bull disse que "há muito o que jogar amanhã".

"Cada vez que guio o carro, eu aprendo. Então eu acho que certamente no momento, o ponto mais forte é o ritmo de corrida, então amanhã, espero estar muito forte. Devemos estar realmente em uma boa luta pelo pódio amanhã."

"Penso que temos uma boa velocidade em reta e somos capazes de ir rápido nas curvas e ainda administrar os pneus. Como eu disse, há muito o que jogar amanhã", concluiu.

