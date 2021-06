Após uma batalha intensa entre Red Bull e Mercedes neste sábado, na definição do grid de largada para o GP da França de Fórmula 1, deu Max Verstappen na pole, mas com seu principal rival na luta pelo título, Lewis Hamilton, largando ao seu lado.

Verstappen dominou o TL3 e foi o mais rápido no Q1, passando a impressão de que poderia ser uma pole fácil, mas a Mercedes respondeu no Q2, colocando Valtteri Bottas e Hamilton na frente.

No Q3, o holandês precisou apenas da volta na primeira saída para garantir sua segunda pole position do ano. Mas, no domingo, não deve ter vida fácil na largada, com Hamilton ao seu lado e Bottas diretamente atrás, enquanto Sergio Pérez foi o quarto colocado.

Na sequência, Carlos Sainz entregou uma ótima performance no sábado e surpreendeu com o quinto lugar, largando ao lado de Pierre Gasly, que vive um momento sólido com a AlphaTauri. Completando o top 10, Charles Leclerc vem em sétimo, logo a frente de Lando Norris, enquanto Fernando Alonso separa as McLarens, com Daniel Ricciardo em décimo.

Confira abaixo o grid de largada para o GP da França de F1:

