Após quinto lugar no GP do Bahrein de Fórmula 1, Lewis Hamilton disse que Mercedes estava muito distante do pódio e que, apesar das dificuldades que equipe está passando, ele tentará ser a luz positiva no time. Mesmo com problemas na performance, que estão relacionados à falta de downforce, Hamilton travou uma disputa por posição com Fernando Alonso durante a corrida.

"Estávamos a quilômetros de distância [do pódio]. Havia uma Ferrari que estaria à frente dele [Alonso], então estaríamos realmente em sexto. Portanto, um pódio não estava nem perto", falou Hamilton que se divertiu por um momento nessa disputa com Alonso, como disse após a corrida.

"Um grande parabéns para Fernando hoje ele fez um ótimo trabalho e é realmente incrível de ver, e para toda a equipe Aston Martin, eles fizeram um ótimo trabalho. Temos trabalho a fazer porque metade do carro deles é nosso e eles construíram o carro em nosso túnel de vento, fazendo a aerodinâmica em nosso túnel de vento, então temos algum trabalho a fazer", disse Hamilton.

O piloto britânico disse acreditar que parte desse trabalho se resume a adicionar mais downforce ao carro. "Nos falta muito downforce. Assim que colocarmos mais carga na traseira e na frente, vamos pegar esse ritmo", projetou.

Questionado sobre a dificuldade de gerenciar os pneus em uma pista abrasiva como no Bahrein, Hamilton disse que isso não foi um problema. "Não são os pneus, é o carro" afirmou.

Com relação às dificuldades que a Mercedes está apresentando, Hamilton não quis se estender nos comentários, mas disse que não está preocupado e afirma que a equipe tem que continuar trabalhando.

"Preocupado não seria a palavra. Não há nada que eu possa dizer, não quero falar muito, só temos que continuar trabalhando. Sabemos que não estamos onde deveríamos estar e sabemos que este não é o carro certo. É difícil. Mas eu só tenho que me manter positivo, manter minha cabeça erguida e continuar pressionando os caras. Continue tentando ser uma luz positiva para eles quando puder", concluiu.

