Piloto da Mercedes na Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton tem como companheiro o finlandês Valtteri Bottas e já correu ao lado de vários campeões mundiais, como o espanhol Fernando Alonso, o alemão Nico Rosberg e o compatriota Jenson Button.

Além deles, outro finlandês: Heikki Kovalainen, com quem Lewis dividiu os boxes da McLaren entre 2007 e 2008. Entretanto, para Hamilton, nenhum se compara a Bottas, que será substituído pelo britânico George Russell em 2022.

“Recentemente, fiz um comentário sobre meu companheiro de equipe e disse que ele era o melhor que já tive, mas temos que ver o que essa definição significa. Estamos em um esporte em que tentamos vencer dois campeonatos diferentes", explicou Hamilton à Sky Itália.

"Ambos estamos tentando ganhar o campeonato de pilotos, mas nosso trabalho também é ganhar o de construtores, então precisamos trabalhar juntos. Pela primeira vez eu tive um companheiro de equipe com quem realmente me comuniquei", seguiu.

"Sem truques"

"Sem esconder nada um do outro, com ambos tentando melhorar, sempre nos ajudando. Isso nunca tinha acontecido. É algo único, ótimo. Você sai da pista e fala como um cavalheiro. Sem truques”, destacou o heptacampeão (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Hamilton venceu quatro dos seus sete títulos tendo como Bottas como companheiro. Em todos os anos, a dupla levou a Mercedes ao título de construtores. Entretanto, em 2007, as coisas foram um pouco mais tensas para Hamilton, que estreava na equipe McLaren.

Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Na época, o companheiro era Alonso, que vinha de dois títulos consecutivos com a Renault. "Conheci Fernando quando eu era uma 'criança', tinha talento e estava entusiasmado, mas não sabia como administrar tudo", lembra Hamilton. Ambos fizeram 109 pontos.

"Então me encontrei em posições diferentes com Heikki, Jenson (McLaren, de 2010 a 2012) e Nico (Mercedes, de 2013 a 2016). Aprendi coisas diferentes de cada um deles”, ressaltou o heptacampeão mundial.

Em todas as suas temporadas na F1, Hamilton só foi batido pelo companheiro em duas: 2011, quando Button ficou em segundo e Lewis em quinto, e 2016, quando Rosberg foi campeão em cima do 'parceiro' de time. Em 2022, Bottas correrá pela Alfa Romeo.

F1 - Muito além do “CALA A BOCA!”: Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: