Lando Norris revelou que fez uma gigantesca sessão de simulação de dois dias na McLaren esta semana para aprender as lições com seus erros no GP da Rússia de Fórmula 1. Ele parecia no caminho certo para vencer sua primeira corrida em Sochi no fim de semana passado, enquanto lutava contra Lewis Hamilton nos estágios finais. No entanto, uma chuva torrencial no final da corrida virou a prova de cabeça para baixo.

O jovem britânico optou por ficar na pista com pneus slick quando a água caiu enquanto o heptacampeão e a Mercedes decidiram colocar intermediários, decisão que os fez vencer a corrida, enquanto o piloto de Woking acabou voltando para casa em sétimo.

A McLaren prometeu cavar fundo nos erros que a fizeram decidir seguir com pneus de pista seca enquanto outros carros pararam, para que pudesse ter certeza de que não erraria novamente no futuro.

Refletindo sobre esse trabalho, Norris diz que os esforços foram extremamente produtivos em ajudar a si mesmo e a equipe a entender como podem melhorar a comunicação entre si se houver repetição de circunstâncias.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com no lançamento da equipe LN Racing Kart na quinta-feira, o britânico disse que a escuderia dedicou três dias de trabalho percorrendo os eventos de Sochi para que pudessem entender melhor o que precisava ser melhorado.

"É claro que aprendi muitas coisas", disse Norris. "Para mim mesmo, o que poderia fazer melhor da próxima vez se estivermos exatamente na mesma situação de novo e como posso tomar decisões melhores E também com a equipe: como podemos nos comunicar melhor e conversar, para que eles também me deem mais informações para a tomada de decisões."

"A questão é que é muito complicado. Quando você apenas assiste TV, parece simples e a decisão mais fácil do mundo. Você sente que às vezes pode simplesmente escolher com simplicidade, mas não é assim. Há muitas coisas que precisam acontecer para você tomar uma boa decisão e a correta."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris explicou que a McLaren não deixou pedra sobre pedra em sua análise da corrida para garantir que fez bom uso da experiência do que deu errado.

"Revimos tudo, a corrida inteira: desde a primeira volta até ao fim, e claro, o mais importante: as últimas 10 voltas. Passamos dois dias no simulador, e um revisando tudo com a comunicação e como nos falamos para tentar fazer um trabalho melhor da próxima vez."

"Não vou dizer o que aprendi, necessariamente, mas foi muito, e a escuderia também. Não é uma garantia, mas espero que façamos um trabalho melhor da próxima vez."

A McLaren teve dois bons fins de semana, com a vitória no GP da Itália e o quase-triunfo de Lando na Rússia. Com sete corridas pela frente, ele acredita que haverá outras oportunidades para sua equipe apresentar bons resultados.

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Questionado sobre quais seriam os melhores lugares para a equipe, ele respondeu: "Espero que em todos os lugares. Acho que Austin será bom para nós. Também nos saímos bem em Abu Dhabi em 2020, mas este ano talvez não tão bom, porque eles estão mudando o layout da pista."

"No México, acho que também podemos ser fortes, mas é tão difícil saber. Acho que na Rússia, talvez não esperássemos um desempenho tão bom e talvez em Zandvoort não previmos que fosse tão ruim."

"Mesmo agora, tão tarde na temporada, ainda estamos aprendendo sobre o carro, o que o torna rápido e o que o torna lento. E também aprender com isso para 2022, para a próxima temporada, sobre como podemos ter certeza de que estaremos sempre rápidos."

TOP 10: As vitórias mais ÉPICAS e DRAMÁTICAS de HAMILTON na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: