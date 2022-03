Carregar reprodutor de áudio

A nova temporada de Drive to Survive na Netflix será cheia de emoção, o que não é de admirar, já que viemos de uma temporada incrível. A estreia está perto, mas já sabemos um ou dois detalhes. Lewis Hamilton, por exemplo, disse "não gostar" do estilo de Max Verstappen nas corridas da Fórmula 1.

O piloto da Mercedes não é fã do método de guiada do rival pelo título em 2021, e que ele próprio adota uma abordagem diferente.

"Eu acho que Max é muito agressivo", disse Hamilton segundo apuração do veículo britânico Express. "Na maioria das vezes, ele vai ao limite e além. Eu já corri contra muitos pilotos e sempre há 'valentões', mas não é assim que eu trabalho. Apenas tento vencê-los na pista."

Também foi especulado que o heptacampeão tenha considerado sair da F1 por um curto período de tempo, mas depois reiterou às câmeras da Netflix que nunca havia dito isso e que não entende por que as pessoas pensaram dessa forma.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, comentou que Verstappen deve muito de seu título ao diretor da Red Bull, Jonathan Wheatley, que teve o chefe dos comissários, Michael Masi, 'nas mãos'. Ele também acredita que a FIA deveria ter reconhecido anteriormente que havia um problema de estrutura e "personalidades".

