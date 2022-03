Carregar reprodutor de áudio

Drive to Survive provou ser um dos maiores sucessos da Netflix nos últimos anos, levando os fãs aos bastidores da Fórmula 1 e revelando as personalidades por trás de um dos esportes mais rápidos e políticos do mundo.

A quarta temporada de Drive to Survive está programada para ser lançada neste mês, pouco antes do início da nova temporada de F1 no Bahrein, dando aos fãs o aquecimento perfeito para o retorno das corridas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada.

Fórmula 1 Drive to Survive: data de lançamento da 4ª temporada

A quarta temporada de Drive to Survive está programada para ser lançada na sexta-feira, 11 de março, nove dias antes do início da temporada de 2022 com o GP do Bahrain. Como de costume, esta temporada contará com 10 episódios, todos disponíveis para transmissão via Netflix na data de lançamento. Os episódios têm entre 30 e 50 minutos cada.

Quais equipes aparecerão na 4ª temporada de Drive to Survive?

Todas os 10 times da F1 se inscreveram mais uma vez para participar da 4ª temporada de Drive to Survive, permitindo que as equipes de filmagem nos bastidores e se incorporem como parte de suas operações nos fins de semana de corrida ao longo do ano. Para a primeira temporada de Drive to Survive, lançada em 2019, Ferrari e Mercedes optaram por não participar da série. Mas desde a 2ª temporada, a série apresentou todas as equipes.

Quais corridas estarão incluídas na 4ª temporada de Drive to Survive?

A equipe da Netflix esteve presente em todas as 22 corridas da temporada de 2021, que foi a mais longa da história da F1, que se estendeu de março a meados de dezembro. A nova temporada começa com os testes de pré-temporada no Bahrein e termina com o final dramático e controverso em Abu Dhabi, quando o campeonato foi definido.

Por que Max Verstappen não estará na quarta temporada de Drive to Survive?

O campeão mundial Max Verstappen não aparecerá diretamente na quarta temporada de Drive to Survive depois de revelar no ano passado que não queria participar da série. “Do meu lado como piloto, não gosto de fazer parte disso”, disse Verstappen em entrevista à Associated Press no ano passado. “Eles fingiram algumas rivalidades que na verdade não existem. Então decidi não fazer parte disso e não dei mais entrevistas depois disso, porque então não há nada que você possa mostrar.” Embora as imagens de Verstappen sejam usadas ao longo da série, pois cobrem seu ano de campeonato, a maioria das entrevistas relacionadas ao seu sucesso foram realizadas com o chefe da Red Bull, Christian Horner.

Sobre o que será cada episódio da 4ª temporada de Drive to Survive?

1. Confronto de Titãs

A temporada 2021 da Fórmula 1 começa no GP do Bahrein, com os pilotos dando tudo para levar a primeira bandeira quadriculada do ano.

2. Astro no buraco

Agora na McLaren, Daniel Ricciardo se propõe a provar que ainda é uma força na pista. Enquanto isso, o companheiro de equipe, Lando Norris, o pressiona.

3. Ponto de Inflexão

Max Verstappen, da Red Bull, consegue uma série de vitórias. Lewis Hamilton, da Mercedes, luta para manter o ritmo. Mais tarde, um acidente leva à controvérsia.

4. Uma montanha para escalar

A Haas procura reverter sua sorte recente com um novo patrocinador e dois pilotos novatos: Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

5. Permanecendo Vivo

Abatido, mas nunca fora, Ricciardo, da McLaren, luta na esperança de arruinar o retorno da Ferrari ao GP da Itália.

6. Um ponto a provar

Com a Williams Racing sob nova liderança, a equipe histórica procura colocar seus problemas recentes no retrovisor e retornar à grandeza.

7. Dores do Crescimento

Eles têm o talento bruto, mas podem lidar com a pressão? Agora Yuki Tsunoda e Esteban Ocon devem afundar ou nadar nas águas agitadas da Fórmula 1.

8. Danças com Wolff

Rumores voam sobre se um piloto promissor se juntará a Hamilton na Mercedes, potencialmente deixando Valtteri Bottas sem assento.

9. A ser divulgado

10. A ser divulgado

Como posso assistir a 4ª temporada de Drive to Survive?

A única maneira de assistir à nova temporada de Drive to Survive é via Netflix, que custa a partir de R$ 25,90 por mês. Isso permite que os espectadores transmitam Drive to Survive e milhares de outros programas de TV e filmes por meio de seus computadores, tablets, telefones e consoles de jogos.

Quem faz Drive to Survive?

Drive to Survive é produzido pela Box to Box Films, os criadores de todas as quatro temporadas até o momento. O vencedor do Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) são os produtores executivos. A série faz uso de imagens fornecidas pela F1 de cada corrida, combinadas com entrevistas realizadas especificamente para Drive to Survive.

Qual o sucesso do Drive to Survive?

A série tem sido um grande sucesso. A terceira temporada ficou em primeiro lugar no mundo na Netflix logo após seu lançamento no ano passado, e acredita-se que tenha superado a temporada de estreia - algo que normalmente é inédito para um programa da Netflix. Um dos mercados de maior sucesso tem sido os Estados Unidos, onde ajudou a alimentar um aumento significativo no interesse. A F1 registrou uma participação de 400.000 fãs no GP dos Estados Unidos do ano passado, marcando um aumento significativo que foi impulsionado em parte pelo Drive to Survive.

Haverá uma 5ª temporada de Drive to Survive?

A Netflix e a Fórmula 1 normalmente não confirmam por vários meses se Drive to Survive retornará por mais um ano. A quarta temporada só foi formalmente anunciada em agosto, com a data de lançamento sendo anunciada há menos de um mês. Mas as câmeras da Netflix já estavam no paddock durante o primeiro teste de pré-temporada em Barcelona. O piloto da McLaren, Lando Norris, até postou um vídeo deles no TikTok, dizendo: “Bem-vindo ao Drive to Survive Season 5”. É um sinal encorajador de que o Drive to Survive provavelmente continuará além deste ano.

