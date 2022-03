Carregar reprodutor de áudio

O contrato de sete anos de Max Verstappen com a Red Bull deixou o paddock da Fórmula 1 em alvoroço: é o mais longo da história da categoria e terá grandes implicações para o futuro. A equipe austríaca protegeu o holandês de possíveis "chamadas de urgência" da Mercedes, mas também estabeleceu um marco no limite de orçamento dos pilotos, ainda em discussão.

Os historiadores se dedicaram a pesquisar os arquivos de competidores que, em algum momento de sua carreira, puderam contar com um contrato válido para as sete temporadas seguintes. Por enquanto, o caso do campeão de 2021 é único, confirmando o espanto de muitas pessoas após o anúncio da renovação.

Todos os contratos entre uma equipe e um piloto (principalmente quando se trata de um de alto nível) têm cláusulas de rescisão.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

O próprio Verstappen poderia ter rescindido seu acordo com a Red Bull durante a temporada de 2019 se após o GP da Hungria (o último antes da pausa de agosto) ele não estivesse entre os três primeiros do campeonato.

Max chegou na metade da temporada na terceira posição, atrás de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e tanto Helmut Marko quanto Christian Horner tiveram férias tranquilas. Estas cláusulas são a garantia que um piloto requer para ter um carro competitivo à sua disposição e, normalmente, a escuderia que as concede tem uma base sólida para as garantir sem correr o risco de perdê-lo.

No caso de Verstappen, porém, superou todas as previsões técnicas possíveis, pois uma duração de sete anos está, realisticamente, longe demais para ser objeto de previsões, mesmo diante de um projeto que tivesse a melhor execução da história.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Segundo vários dirigentes que trabalham no paddock da F1 há anos, as negociações entre Verstappen e Red Bull deveriam ter resultado em um acordo de dois anos, com renovação até o final da temporada de 2025, ou seja, às vésperas da geração de unidades de potência.

Esse período de tempo teria sido suficiente para a Red Bull se proteger de uma investida da Mercedes a Max após a possível aposentadoria de Hamilton durante o tempo.

As previsões provaram-se totalmente erradas, mas a questão que surge é por que o holandês e sua equipe se adiantaram tanto.

Por que um competidor, especialmente uma estrela como Verstappen, sente a necessidade de prolongar seu relacionamento por tanto tempo? No passado, isso nunca aconteceu, mas hoje há uma razão para isso, e esse é o perigo (para os melhores pilotos) de introduzir um sistema de limite de orçamento também a eles.

A questão dos "salários" está na agenda há quase dois anos, mas por enquanto as discussões entre os times e a FIA estão paralisadas. No entanto, acredita-se que dentro de algumas temporadas um "teto salarial dos pilotos" possa ser incluído no regulamento financeiro, um valor que cada equipe não terá que exceder ao somar os ordenados de suas duplas.

Se essa regra for aplicada, a Verstappen (e todos aqueles cujos contratos expirarem após a entrada em vigor da regulamentação) estarão isentos dos novos limites, pois não poderão renegociar acordos já acertados.

Max garantiu assim um dos maiores salários da história (de 40 a 50 milhões de euros anuais - cerca de R$ 276,93 milhões) até 2028, enquanto a Red Bull está certa de que nenhum time rival poderá garantir a ele um valor equivalente ao já contratado.

Se Verstappen decidir deixar a Red Bull antes do prazo, perderá uma parte significativa de seu orçamento se o teto entrar em vigor, um impedimento que garantirá que Marko poderá dormir tranquilamente nos próximos anos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

HAAS: Saiba BASTIDORES de FITTIPALDI vs GIOVINAZZI vs MAZEPIN pela vaga de titular em meio à GUERRA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: