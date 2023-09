Lewis Hamilton largou em oitava posição no GP da Itália de Fórmula 1 e chegou em sexto. O piloto foi um dos poucos a largar com pneus duros - a maioria do grid largou de médios -, o que teoricamente deveria fazer com que ele desse mais voltas com o mesmo jogo de pneus. No entanto, a Mercedes o chamou para parar antes do planejado. Hamilton disse que não entendeu essa decisão e temeu precisar fazer outra parada em uma corrida que exige somente uma parada, na teoria. Com isso, o heptacampeão elegeu Monza como a pior corrida da temporada.

"Eu deveria ir para os boxes na volta 35. Mas eles me pararam antes. Na volta que fiz, eles disseram que eu ia atacar e, de repente, me pararam. Então fiquei um pouco confuso com isso, só isso. E então eu estava preocupado com a possibilidade de não chegar ao fim."

"A diferença entre mim e os McLarens era grande, fiquei atrás de um Aston. Então, naquele momento, eu não percebi qual poderia ser minha trajetória. Mas tomei cuidado com os pneus, diminuí a diferença e fiz aquela boa batalha"

Além de criticar a decisão da equipe, Hamilton se culpou pela posição que largou. "Preciso ser melhor na classificação, para que a corrida não seja tão difícil. E apenas convivendo com o carro que temos no momento. Hoje é o terceiro carro mais rápido e é obviamente doloroso para todos nós. Gostaríamos de ser mais rápidos. Estamos contando os dias para fevereiro", revelou. Para essa temporada, Hamilton disse esperar que nenhuma corrida seja pior que Monza. "Sinto que esta pode ser a pior para nós. Singapura tem alto downforce e quando colocamos nossa asa de alto downforce geralmente ficamos um pouco melhores. Não tão ruim quanto aqui. Então espero estar certo".

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music