Lewis Hamilton prometeu manter uma disputa "limpa" contra Max Verstappen na Fórmula 1 este ano.

A Red Bull projetou um carro capaz de lutar contra o modelo W12 da Mercedes nesta temporada. Após três etapas das 23 planejadas, tudo indica que a 'briga' entre os dois pilotos pelo título será intensa em 2021 e deve durar até o final da campanha. Hamilton venceu duas corridas - no Bahrein e em Portugal. Enquanto, na Itália, Verstappen levou a melhor.

O heptacampeão, que está confiante de que a disputa contra o holandês continue até o fim de 2021, acredita que os pilotos permanecerão sendo justos nas pistas e que irão manter as batalhas "limpas".

"Acho que é uma questão de respeito e acho que ambos são muito, muito difíceis, mas justos e acho que é isso que torna as grandes corridas e os grandes pilotos."

"Acho que vamos continuar a manter [as disputas] limpas e no limite, mas eu não pense que nenhum de nós tem um plano para chegar mais perto do que antes", disse Lewis Hamilton.

Questionado sobre se os pilotos manteriam o mesmo ritmo que vêm apresentando por mais 20 etapas, Verstappen disse que confia em Hamilton para corridas "muito duras", mas que se darão "espaço suficiente" nas pistas.

"Sim, tem sido muito legal, especialmente quando você corre com um piloto que você sabe que pode ir até o limite absoluto, acho que vocês podem confiar um no outro para corridas muito duras."

"Lewis nunca teve algo como 'oh, vamos bater' ou algo assim. Sempre confiei plenamente em Lewis de que daremos espaço suficiente um ao outro", concluiu o holandês.

