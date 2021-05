O final de semana da Fórmula 1 em Portimão foi marcado por polêmicas, dentro e fora das pistas. E uma, que envolveu indiretamente a Mercedes, levou a uma troca de farpas entre Red Bull e McLaren após a classificação no sábado.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, sugeriu após a classificação que o rádio da McLaren a Lando Norris sobre não ajudar Max Verstappen durante o Q3 teria um motivo maior: ajudar a Mercedes na batalha pelo título.

Falando ao canal austríaco ServusTV, Marko disse que a Red Bull havia notado a mensagem, indicando que seria um plano da McLaren para ajudar sua fornecedora de motores.

Olhando para o modo como Verstappen perdeu a pole, Marko disse: "Claro, é frustrante quando você faz o melhor tempo. Mas, na curva 4, ele teve um vento que veio por trás e isso atrapalhou. Ele perdeu tempo por conta disso".

"Na segunda saída, Lando Norris recebeu no rádio a mensagem para não ajudar Max. Muito desportivo da Mercedes. E com Vettel, claro, ele estava ocupado com o carro, para se manter na pista. Foi uma pena".

Mas a McLaren insistiu que não havia feito nada de errado, e deixou claro que estava simplesmente garantindo que nenhum rinal tirasse benefício com o vácuo.

O chefe Andreas Seidl, disse: "Primeiro, temos que deixar claro que pilotamos para nós mesmos. E não para os outros. Nosso objetivo é terminar do melhor modo possível com ambos os carros".

"Acredito que isso é normal, todos fazem, e com Max não seria nada diferente. Ninguém quer dar o vácuo ao outro, porque isso ajuda o rival. A classificação é sobre o tempo que você faz sozinho, sem ajuda de ninguém".

"E acho que esse rádio provavelmente se refere a... quando você olha para o que todos fizeram na reta principal, após terminar a volta, você simplesmente tenta sair do caminho, para garantir que todos façam a volta sozinhos, sem ajuda".

Norris disse que ele interpretou a mensagem como não devendo ajudar Verstappen ao dar o vácuo a ele durante a volta.

"Não tenho ideia do que possa ter feito errado", disse Norris. "Tinha certeza que estava longe dele e, quando deixei passar, estava do lado direito, no lado oposto da pista, o mais lento possível".

"Então fiz o meu melhor para sair da frente dele. Não queria impedi-lo. Mas não ouvi nem vi o que disseram. Não bloqueei ele ou algo do tipo. Ele nunca esteve próximo".

