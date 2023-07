F1: Horários e previsão do tempo para o GP da Bélgica

Neste fim de semana, a Fórmula 1 'desembarca' em Spa-Francorchamps para o GP da Bélgica, a última etapa da temporada 2023 antes do recesso da categoria máxima do automobilismo mundial em agosto.

Como destaque, teremos a briga da McLaren como a segunda equipe do grid superando Aston Martin e Mercedes. Mas você sabe como estarão as condições climáticas nos arredores da Bélgica? O Motorsport.com checou.

Na sexta-feira, Spa recebe o único treino livre do fim de semana com a classificação para o GP principal na sequência. No sábado, as atividades de pista são independentes, com a classificação para a sprint pela manhã e a corrida sprint em seguida. Por fim, o GP no domingo.

A previsão é de chuva para os três dias de pista, com a temperatura variando entre 11ºC de mínima e 19ºC de máxima. O vento irá variar de 16km/h podendo chegar até 23km/h. E a probabilidade de chuva é de 90% na sexta caindo para 70% no domingo.

Confira a programação do GP da Bélgica, 12ª rodada da temporada 2023 e que contará com etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 12h Bandsports Sprint Shootout Sábado 07h Bandsports Corrida Sprint Sábado 11h30 Band / Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports Corrida 1 Sábado 08h45 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h00 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Q4 Sábado Após a Sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45