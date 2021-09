F1: Horner admite que Mercedes tem favoritismo para Monza e Sochi

Red Bull e Max Verstappen saíram com duas vitórias após as férias de verão da Fórmula 1, o que fez com que o holandês retomasse a liderança no campeonato de pilotos, feito não ocorrido no Mundial de Construtores.

Mas, segundo o chefe da equipe, Christian Horner, o cenário para as duas próximas corridas, em Monza e Sochi, será diferente do que ele gostaria, revelando que a Mercedes tem vantagem pelo retrospecto.

“O pacote carro e motor deles (Mercedes) sempre foi muito forte nesses dois locais e têm sido mais fracos para nós”, disse Horner. “Portanto, espero que eles tenham a vantagem. Eu certamente espero. Portanto, os próximos dois fins de semana serão para nós tentarmos limitar os danos ao máximo que pudermos e extrair do carro o máximo.”

Quando questionado sobre alguma novidade para o GP da Itália, Horner admitiu que o carro virá diferente, mas não sabe ao certo isso ajudará. O chefe pensa mais em um controle de danos.

“Obviamente, há um grande esforço para 2022, mas acho que teremos novas asas em Monza, assim como todos os pilotos, mas você sabe que estamos chegando ao fim do ciclo, obviamente com este carro agora, mas se houver ganhos em qualquer área particular, você tem que ir em frente.”

