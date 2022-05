F1: Horner aponta favoritismo da Ferrari em Barcelona

Carregar reprodutor de áudio

Com a Ferrari se preparando para levar um importante pacote de melhorias para o GP da Espanha, Christian Horner, chefe da Red Bull na Fórmula 1, está muito consciente de que este final de semana em Barcelona será muito representativo para saber a ordem hierárquica das equipes no grid.

A Ferrari iniciou a temporada ligeiramente superior à Red Bull, mas o time austríaco conseguiu dar vários passos adiante por conta de suas contínuas atualizações e mostraram superioridade nas últimas corridas.

Somente agora a equipe de Maranello introduzirá suas primeiras melhorias, na corrida deste final de semana, no circuito de Barcelona. A intenção de dar o troco e voltar a se colocar à frente dos demais na questão de rendimento.

Analisando a situação das duas equipes e as características de seus carros, o diretor da equipe das bebidas energéticas explicou a razão pela qual pensa que a Ferrari será favorita no GP da Espanha.

“Barcelona tem curvas de alta velocidade e sabemos que eles são mais fortes nessa área, então, são favoritos para a prova. Miami era bom para nós. Pudemos fazer com que nosso carro funcionasse e, afortunadamente, conseguimos o resultado”, declarou.

Horner aproveitou para elogiar as atuações de Max Verstappen ao longo do ano e que ele tem conservado o nível que o levou ao título de 2021. “Acho que ele está guiando com muita maturidade e fazendo um grande trabalho. No ano passado, Max estava pilotando em nível incrível e este ano ele mantém por esse caminho”, disse.

Apesar do bom início de Verstappen e o melhor rendimento da Red Bull, que introduziu algumas evoluções no GP da Emilia Romagna, Horner explicou que a diferenças nos carros não são muito grandes. “Acho que estamos muito iguais. É fazer a melhor corrida e o melhor final de semana que é possível”, apontou.

“Há um grande caminho para percorrer e creio que continuará sendo uma batalha muito estreita com a Ferrari. Tem sido um grande início de temporada e, além disso, podemos ver o grande respeito que tem ambos pilotos, Charles e Max. Desfrutam competindo entre eles, pode ver quando se encontram. Não esperava que pudéssemos outro ano competitivo desde o princípio, como ano passado, mas este parece que a luta vai ser até o fim”, finalizou.

