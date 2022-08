Carregar reprodutor de áudio

O GP da Bélgica marcou o retorno das corridas após as férias de verão da Fórmula 1, mas mais do que isso, o fim de semana em Spa-Francorchamps também trouxe à tona a nova diretiva técnica que visa controlar o porpoising que vem assombrando as equipes nesta temporada, principalmente a Mercedes.

Largando de 14º por conta de uma penalização ao trocar os componentes do motor, Max Verstappen não encontrou nenhuma resistência e dificuldade para vencer a corrida no último domingo. A dominância do holandês mostrou que a nova diretiva técnica não afetou em nada a Red Bull - uma das equipes que inclusive foi contra a mudança nos assoalhos já que o problema dos saltos não afetavam os carros de Verstappen e Sergio Pérez.

Após a corrida, Horner aproveitou o momento para agradecer, em tom de brincadeira, a Mercedes e ao chefe da equipe, Toto Wolff, por insistirem nas mudanças.

"Eu provavelmente teria que agradecer ao Toto [Wolff] pela diretiva técnica! Falando sério, acho que este circuito favoreceu nossos pontos fortes. Temos um carro muito eficiente, encontramos uma configuração muito boa", explicou.

A nova regra implica em aumentar a distância entre o assoalho dos carros e a pista em 15mm na expectativa de reduzir os quiques. Mesmo com a mudança, o chefe da Red Bull explicou que a forma operacional do RB18 segue a mesma e que o resultado do fim de semana talvez tenha evidenciado os reais prejudicados com a troca.

"Eu acho que muito foi feito e muita expectativa foi colocada nessa diretiva e, sem dúvida, talvez tenha prejudicado mais os outros do que a nós mesmos. Então, sim, quero dizer, nós realmente não mudamos a forma como operamos o carro. O assoalho por aqui é sempre um problema por conta da Eua Rouge, mas isso não é exclusivo para nós, é o mesmo para todas as equipes", concluiu.

