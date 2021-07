Max Verstappen saiu andando de seu acidente com Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Os rivais pelo título colidiram na curva Copse, de alta velocidade, e o holandês levou a pior: escapou da pista e bateu com tudo na barreira de pneus, resultando em um impacto de 51G.

No entanto, a Red Bull não deixou de levar um susto com seu piloto, após ficar sem resposta dele nos momentos iniciais após o incidente e vê-lo ser levado ao hospital. Ele recebeu alta apenas às 22h no dia.

“Quando Max não respondeu no rádio, tudo parou", declarou o chefe da escuderia Christian Horner em sua coluna no site da equipe. "Naquele momento você só pensa na segurança do piloto, uma pessoa que é da família para todos nós. Isso lembra do risco e recompensa em nosso esporte.”

“O alívio foi enorme quando finalmente conseguiu falar e o vermos ajudado a sair do carro pela equipe médica, ainda que meio tonto. Verstappen foi monitorado de perto e mais tarde recebeu alta do hospital por volta das 22h do domingo, 18 de julho, e pôde voltar para casa no dia seguinte.”

Horner também contou a descrição do acidente pelo holandês: "Disse que sentiu como se tivesse lutado algumas rounds com Tyson Fury [pugilista britânico]. Ele estava machucado, mas se sentia com sorte e grato à equipe médica, como todos nós. No verdadeiro estilo Max ele já estava tentando tirar isso da cabeça e focar no GP da Hungria.”

“Muito do crédito deve ir aos padrões de segurança desses carros, o Halo e os sistemas de barreira de proteção, porque o impacto chegou a quebrar o assento. Poderia ter capotado facilmente, mas felizmente não aconteceu", concluiu.

