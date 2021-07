Neste final de semana, Lewis Hamilton e Max Verstappen se encontrarão pela primeira vez após a polêmica batida em Silverstone, agora em Hungaroring, para mais uma edição do GP da Hungria, a última antes da pausa de verão da Fórmula 1.

A 11ª etapa da temporada 2021 promete ser quente, com a expectativa dos próximos passos dos rivais ao título e como suas equipes, Mercedes e Red Bull se comportarão. Desde o dia do acidente, a marca austríaca não vem poupando críticas ao heptacampeão, e promete tomar atitudes extrapista pelo incidente.

Vale lembrar que Hungaroring, assim como Silverstone, é um importante reduto para Hamilton, que já venceu oito vezes o GP da Hungria, maior número de triunfos individuais em uma mesma pista na história da F1, algo que Hamilton possui duas vezes, junto com a sede do GP da Grã-Bretanha, igualado com Michael Schumacher e Magny Cours.

Com apenas sete pontos separando os dois candidatos ao título, a vitória na Hungria tem um grande valor para ambos. Quem vencer, pode sair da primeira metade do campeonato na liderança do Mundial.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com os horários das sessões no quadro abaixo, além dos nossos programas no YouTube. O fim de semana no Hungaroring também serão da Fórmula 3 e W Series, que farão as preliminares da F1.

Com os Jogos Olímpicos de Tóquio em andamento, havia uma preocupação sobre a manutenção das transmissões da F1 pela Band e o Bandsports. Em nota enviada ao Motorsport.com, a direção do grupo paulista confirmou que a programação da F1 segue inalterada, mas não se pronunciou com relação à Fórmula 3.

Confira a programação do GP da Hungria:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports (a confirmar) Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports (a confirmar) Corrida 2 Sábado 12h55 Bandsports (a confirmar) Corrida 3 Domingo 05h45 Bandsports (a confirmar) W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV (a confirmar) Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

