Os chefes da Arábia Saudita desejam que o GP da Fórmula 1 no país consiga uma vaga no início do calendário de 2022, em meio a especulações de que a temporada começará novamente no Oriente Médio. Na atual temporada, a corrida em Jeddah será a penúltima rodada, marcada para 5 de dezembro, uma semana antes da final em Abu Dhabi.

Apesar da data do evento de estreia, o promotor e presidente da Federação Saudita de Automóveis e Motos, príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, diz que a preferência para o próximo ano é ficar mais perto do começo.

"Para nós, como divulgadores, preferimos não estar entre os últimos", disse ele. “As primeiras corridas costumam ser muito boas e depois tornam-se menos interessantes. Queríamos ter a prova no início, mas no tempo que tínhamos para preparar a pista, não conseguiríamos já em 2021."

“Nossa decisão era fazer uma corrida no final deste ano, ou esperar para o começo de 2022. Escolhemos a atual temporada. Portanto, agora estamos discutindo com a F1 sobre o que é melhor para nós. Espero que possamos chegar a um acordo", reiterou.

Com o impacto da pandemia de Covid-19 provavelmente pesando no formato do calendário, há uma probabilidade crescente de que o GP australiano seja novamente adiado para dar ao país mais tempo para lidar com restrições de viagens internacionais.

Isso deixaria o caminho aberto para o Bahrein abrir novamente a temporada, como fez este ano. Então, faria muito sentido para a Arábia Saudita formar um back-to-back.

Os preparativos para a corrida de rua deste ano em Jeddah estão dentro do cronograma, e o Príncipe Khalid também expressou algum interesse em que o país ganhe a terceira vaga para uma corrida sprint.

"Estive em Silverstone e gostei muito como espectador e promotor", explicou. "Eu acho que é bom. Você tem mais corridas para ver e mais ação no sábado. Adoraríamos ser um dos países a recebê-la.

"A decisão agora é da F1 e veremos. Será outro país, com três na Europa, ou o Oriente Médio? Eu adoraria ver na Arábia Saudita", reforçou.

