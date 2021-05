F1: Jos Verstappen teme que Mercedes domine o resto da temporada

Até agora, os primeiros GPs da temporada 2021 da Fórmula 1 ofereceram bons duelos entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, com três triunfos para o piloto da Mercedes. E mesmo com a Red Bull se mostrando competitiva, Jos Verstappen teme que seja apenas uma cortina de fumaça, causada pela maneira como seu filho se destaca na pista.

Com os três triunfos, Hamilton abre 14 pontos para Verstappen no Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes já supera a Red Bull por 29 entre os construtores.

Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o pai de Verstappen foi perguntado se temia que a Mercedes voltasse a empregar um ritmo dominante em 2021.

"Sim, tenho esse medo. Após a pré-temporada, assim como no GP do Bahrein, a Red Bull parecia ter um carro muito bom em comparação com a Mercedes. Mas eles rapidamente viraram a maré. Não devemos esquecer que eles foram superiores no ano passado".

"Houve mudanças aerodinâmicas mas, no geral, a Mercedes segue com um carro bom. É visível que eles têm menos desgaste de pneus. E vejo Max tendo que pilotar sempre no limite para acompanhar seu ritmo. Ele perde muito mais pneus por isso".

"Na Red Bull ainda não há frustração. Dizem que a temporada é longa. Pessoalmente, vejo a Mercedes mais rápida na classificação também, mas Max consegue tirar mais do carro. Segue apertado. A diferença na velocidade de corrida também está presente no sábado".

O ex-piloto não escondeu também sua decepção com o resultado do GP da Espanha, onde Verstappen liderou por boa parte da prova, mas sem ter condições de segurar a investida de Hamilton no final.

"Max liderou boa parte da corrida mas, no final, não teve chances de vencer. Também temos que mudar a estratégia. Falhamos em Barcelona. A Red Bull inicialmente optou por algo mais econômico, enquanto a Pirelli deixou claro que a estratégia de duas paradas era a melhor opção".

"No momento, a única coisa que Max pode fazer é pilotar o mais rápido possível. E acho que ele vem mostrando isso. Esperamos que a Red Bull encontre em breve novas atualizações que irão melhorar o carro. O campeonato é uma maratona e ainda podemos virar o jogo".

