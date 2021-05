As primeiras etapas da Fórmula 1 em 2021 foram marcadas por disputas intensas entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, principalmente durante a primeira volta, com os dois quase se tocando na largada em Barcelona. Mas o piloto da Mercedes acredita que vem "se saindo bem" para evitar incidentes com o rival, acreditando que há um respeito "balanceado" entre eles.

Após as quatro primeiras corridas, Hamilton abriu 14 pontos de vantagem para Verstappen no Mundial, com três vitórias contra uma do rival.

Em todas as provas, os pilotos tiveram boas disputas por posição, mas sem maiores problemas entre os dois até aqui.

Tanto em Ímola quanto em Barcelona, Verstappen teve uma estratégia agressiva na curva um, com Hamilton dizendo que, na segunda, ele garantiu que havia dado espaço suficiente para o holandês.

Nos últimos dias, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse que é apenas "uma questão de tempo" antes de Hamilton e Verstappen se encontrarem durante uma disputa na pista. Mas Hamilton disse não ter certeza de que isso é de fato inevitável, acreditando que tenha feito tudo direito para evitar colisões, e que, talvez, Verstappen tivesse mais a provar.

"Não sei. Acho que até aqui tenho me saído bem para evitar os incidentes", disse Hamilton nas coletivas de imprensa pré-GP de Mônaco. "Temos mais 19 pela frente, e podemos nos tocar. Mas com sorte não".

"Acho que o lado bom é que há um balanço legal de respeito entre nós. Acho que, talvez ele sinta que precisa se provar mais. Não estou necessariamente no mesmo barco".

"Eu sou mais a longo prazo. É uma mentalidade de maratona, não disputa curta. E é por isso que, no final das contas, tenho os números que tenho. Vou continuar assim, e fazer de tudo para garantir que não existam toques".

Apesar de ter seu início mais forte de temporada na F1, Hamilton e a Mercedes enfrentaram seu desafio mais forte dos últimos cinco anos, com Verstappen e a Red Bull. A equipe acreditava que estava atrás após a pré-temporada, mas o heptacampeão disse que isso não mudou em nada sua abordagem para o campeonato.

"Acho que, a cada ano, seu objetivo é extrair tudo possível. Nunca há um ano em que você chegue, tendo dois décimos, meio segundo, a seu favor ou contra, e comece a pensar que, 'dessa vez vou dar menos de mim'".

"Todo ano você dá absolutamente tudo e, de vez em quando, as coisas não acontecem como planejado. Você pode ficar distraído com algumas coisas. Você não capitaliza as oportunidades e as coisas podem não ser tão completas quanto você gostaria".

"Neste ano, esse não é necessariamente o caso. Começou como eu queria. Me ajustei a toda a disrupção causada pela pandemia, como maximizar. Estou na melhor forma física que já tive, já que tenho mais tempo para treinar e trabalhar no meu lado mental e na compreensão do carro".

"Acho que, no geral, eu aumentei o nível para mim mesmo, e esse é o nosso objetivo como equipe para chegar lá".

