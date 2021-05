Após dois anos, a Fórmula 1 volta a correr nas ruas do principado neste fim de semana. E o GP de Mônaco não é considerado uma das provas mais tradicionais do mundo do automobilismo a toa, com uma história que vai muito além do Mundial.

Com sua primeira edição em 1929, o GP possui uma grande e rica história, marcada inclusive por diversas curiosidades, que vão muito além da lista de vencedores e recordistas. A prova de Mônaco acumula histórias fantásticas, que envolvem desde a origem dos nomes das curvas do circuito até um campeão de F1 que foi parar no mar com seu carro.

Neste especial, o Motorsport.com separou dez curiosidades sobre uma das maiores provas do mundo do esporte a motor. Confira abaixo:

O GP de Mônaco é um dos poucos que são anteriores à própria Fórmula 1, com a primeira edição realizada em 1929, com a vitória de William Grover, de Bugatti. 1 / 10 Foto de: LAT Images A prova foi organizada por Antony Noghes, um rico produtor de tabaco. A última curva leva seu nome. Há também a lenda de que foi ele que sugeriu o uso da bandeira quadriculada. 2 / 10 Foto de: LAT Images Apesar de ser um GP nobre da F1, junto com Silverstone, Monza e Spa, Mônaco não fez parte do calendário da F1 entre o anos de 1951 e 1954. 3 / 10 Foto de: LAT Images No GP de 1955, Alberto Ascari corria no Principado quando perdeu o controle de seu carro e foi parar no mar. O piloto sobreviveu, mas morreu quatro dias depois, após um acidente durante testes em Monza. 4 / 10 Foto de: LAT Images Enquanto vários países penam em se manter no calendário e pagar altas taxas aos donos da F1, Mônaco é conhecida por pagar apenas uma taxa simbólica para se manter, devido ao peso de sua importância à categoria. 5 / 10 Foto de: LAT Images Os 3.340 metros do percurso fazem dele o menor da F1, o que faz os pilotos darem 78 voltas em uma prova. 6 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ayrton Senna é o recordista de vitórias, com seis. Graham Hill e Michael Schumacher triunfaram cinco vezes. Ele é o único representante brasileiro a triunfar no Principado. 7 / 10 Foto de: LAT Images A McLaren é a recordista de vitórias em Mônaco, com 15 triunfos. A Ferrari vem em segundo, com 10. 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Mônaco concentra a residência da maioria dos pilotos que chegam à F1. Após a edição de 1988, quando Ayrton Senna liderava com mais de um minuto sobre o segundo colocado, Alain Prost, e bateu sozinho, ele foi direto para sua casa, sem dar entrevistas. 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images O GP de Mônaco de 1996 teve o maior índice de abandonos da história, com a única vitória da carreira de Olivier Panis. David Coulthard, Johnny Herbert e Heinz-Harald Frentzen completaram a prova. 10 / 10 Foto de: LAT Images

SENNA vs SCHUMACHER: Game F1 2021 gera POLÊMICA envolvendo LENDAS da categoria; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.