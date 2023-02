Carregar reprodutor de áudio

Lance Stroll perderá a pré-temporada da Fórmula 1 de 2023 no Bahrein no final desta semana, após sofrer lesões durante um incidente de ciclismo durante um treinamento na Espanha.

A equipe divulgou um breve comunicado na tarde de segunda-feira anunciando que o canadense havia sido afastado dos testes de 23 a 25 de fevereiro como resultado de um "pequeno acidente", mas que provavelmente enfrentará uma rápida recuperação.

O editor recomenda: F1: Drugovich e Vandoorne estarão à disposição da McLaren como reservas

A Aston Martin disse que divulgará mais uma atualização sobre a condição de Stroll antes do GP do Bahrein, a rodada de abertura da temporada marcada para 3 a 5 de março.

"Durante o treinamento de pré-temporada em uma bicicleta na Espanha, Lance Stroll se envolveu em um pequeno acidente e sofreu ferimentos que resultarão em sua ausência no teste de pré-temporada no Bahrein", disse o boletim da Aston Martin.

"Lance, no entanto, espera uma rápida recuperação e retorno às funções de piloto.

"Sua condição física para retornar ao cockpit será avaliada diariamente e a equipe divulgará uma atualização antes do GP do Bahrein. A equipe deseja a Lance uma rápida recuperação e espera por sua energia e comprometimento habituais dentro da equipe."

Stroll disse: "Tive um infeliz acidente enquanto treinava com minha bike em preparação para a temporada.

“Estou determinado a voltar ao carro e estou animado com a próxima temporada com a equipe.

"Estou motivado para me recuperar desse revés o mais rápido possível."

A Aston Martin pode contar com o atual campeão da Fórmula E pela Mercedes e ex-McLaren F1 Stoffel Vandoorne, além de Felipe Drugovich, como seus pilotos reservas.

Em tese, o brasileiro receberia o aval para o teste devido a um conflito de datas com Vandoorne, já que o ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E acontece neste fim de semana.

A propósito, o novo companheiro de equipe de Stroll em Silverstone, Fernando Alonso, teve que passar por uma cirurgia antes dos testes em 2021, depois de sofrer uma fratura na mandíbula superior após uma colisão com um carro enquanto andava de bicicleta na Suíça.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music