O carro danificado pelo fogo de Romain Grosjean em seu terrível acidente no GP do Bahrein em 2020 será exibido pela primeira vez na Fórmula 1.

O ex-piloto da Haas sofreu um acidente espetacular na primeira volta do GP do Bahrein 2020, quando fez contato com a AlphaTauri de Daniil Kvyat e acertou a barreira na saída da curva 3.

Seu carro se partiu ao meio com o violento impacto e explodiu em chamas, com Grosjean escapando milagrosamente com apenas ferimentos leves, apesar de ficar sentado no carro por 28 segundos enquanto ele estava pegando fogo.

Os destroços do carro estão em segredo há três anos, mas agora serão exibidos na F1 Exhibit em Madri como parte de uma instalação que também apresentará imagens inéditas do terrível incidente.

Grande parte do monocoque permanece intacto, incluindo o halo, que foi fundamental para garantir que Grosjean sobrevivesse ao incidente.

"Do meu ponto de vista, foi um grande acidente, mas não percebi o impacto ou a violência do lado de fora", lembra Grosjean em entrevista à equipe de Fórmula 1 Exhibition.

"Só no dia seguinte, quando pedi a alguém para me mostrar como foi, percebi.

"Minha esposa estava assistindo aquela corrida com meu pai e meus filhos. Eles vão se lembrar daquele momento por toda a vida.

"Eles eram apenas espectadores esperando para ouvir algo... esperando para ver algo do Bahrein.

“Tive que quebrar o apoio de cabeça, socando-o com meu capacete e, finalmente, consegui passar meu capacete e ficar de pé no assento.

“Percebi que meu pé esquerdo estava preso no chassi e puxei o máximo que pude com a perna esquerda. Meu sapato ficou no chassi, mas meu pé se soltou e fiquei livre para sair do carro.

"Foram 120 quilos de combustível mais a bateria - ambos estavam pegando fogo. O Dr. Ian Roberts, Alan do carro médico e um bombeiro estavam tentando abrir uma brecha no fogo para me ajudar a sair.

"Acredito que isso me ajudou pelo menos a ter uma visão de onde eu tinha que ir e onde ficava a saída.

"A célula de sobrevivência está lá para você no caso de um grande impacto. Eu estava intacto dentro da casca. O chassi ainda está inteiro, o halo está lá e, exceto pelos danos e queimaduras, ainda está como deveria estar. Eu acho que isso salvou minha vida."

O GP do Bahrein de 2020 acabou sendo a última corrida de Grosjean na F1, já que as lesões do incidente o impediram de competir nas duas últimas rodadas da temporada antes de sua mudança para a Indy em 2021.

Um teste planejado com a Mercedes teve que ser colocado em espera devido a restrições de viagens em 2021.

