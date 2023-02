Carregar reprodutor de áudio

Assim como acontece nos últimos anos, os testes de pré-temporada da Fórmula 1 são a primeira e única oportunidade para as equipes testarem seus novos monopostos e descobrirem se acertaram no projeto ou se erraram em alguma coisa em seus processos, tendo que trabalhar incansavelmente nas próximas semanas para corrigir os problemas antes de chegarmos ao primeiro GP.

No final de setembro, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou o calendário de 24 corridas para a temporada 2023, que após a retirada da China, conta com 23 etapas. Além do calendário, naquele dia também foram estabelecidas as datas dos testes.

Local, dias e horários

Os testes de pré-temporada de 2023 acontecem mais uma vez em Sakhir, mesmo local do GP do Bahrein que será realizado no dia 5 de março. Mas antes, os carros estarão liberados para irem à pista nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, quinta, sexta-feira e sábado, respectivamente.

Em cada dia, o início da sessão acontecerá às 4h, com parada às 8h15. Às 9h15 eles retornam até às 13h30 (todos horários de Brasília), fazendo com que cada dia os testes durem oito horas e meia. No horário local, as atividades começam às 10h e terminam às 19h30.

Quem testará?

De acordo com o regulamento da F1, as equipes só podem colocar um carro na pista, por isso os pilotos de cada time devem dividir seus programas de teste para ficar ao volante de seus novos monopostos pelo tempo mais próximo possível.

No passado, os testes eram muito mais longos, então era comum ver o terceiro piloto em algum momento, mas nesta temporada, com apenas três dias de ação, os titulares serão as grandes estrelas.

Abaixo, temos a lista atual de pilotos para cada dia de testes de pré-temporada da F1 2023 no Bahrein. A lista será atualizada conforme os anúncios chegarem.

Equipe 23 de fevereiro 24 de fevereiro 25 de fevereiro Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez (manhã) / Max Verstappen (tarde) Sergio Pérez Ferrari Mercedes Alpine McLaren Alfa Romeo Aston Martin Haas Nico Hulkenberg (manhã) / Kevin Magnussen (tarde) Kevin Magnussen (manhã) / Nico Hulkenberg (tarde) Nico Hulkenberg (manhã) / Kevin Magnussen (tarde) AlphaTauri Williams

Como assistir?

Os testes poderão ser vistos por meio da F1TV Pro, plataforma oficial da F1. No Brasil, o Bandsports fará a transmissão das horas finais dos três dias, além de reportagens especiais para serem exibidas na Band.

